भारतात सर्वाधिक ODI सामने खेळणारे खेळाडू

Pranali Kodre

भारत वि. न्यूझीलंड

भारत आणि न्यूझीलंड संघात १८ जानेवारी रोजी वनडे मालिकेतील तिसरा सामना इंदोर झाला.

Rohit Sharma

|

Sakal

रोहित शर्मा

हा सामना भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्मासाठी विशेष ठरला.

Rohit Sharma

|

Sakal

१०० वा वनडे सामना

रोहितचा हा भारतातील १०० वा वनडे सामना होता. त्यामुळे तो भारतात १०० वनडे खेळणारा सहावा खेळाडू ठरला.

Rohit Sharma

|

Sakal

भारतात सर्वाधिक वनडे सामने

भारतात सर्वाधिक वनडे सामने खेळणाऱ्या खेळाडूंमध्ये रोहितच्या पुढे असलेल्या खेळाडूंबद्दल जाणून घेऊ.

Rohit Sharma - Shubman Gill

|

Sakal

युवराज सिंग

युवराज सिंग १११ वनडे सामने भारतात खेळला आहे.

Yuvraj Singh

|

Sakal

मोहम्मद अझरुद्दिन

मोहम्मद अझरुद्दिन यांनी ११३ वनडे सामने भारतात खेळला आहे.

Mohammad Azharuddin

|

Sakal

विराट कोहली

विराट कोहली सध्या वनडेत सक्रिय आहे. तो १३० वनडे सामने भारतात खेळला आहे.

Virat Kohli

|

Sakal

एमएस धोनी

एमएस धोनीने भारतात वनडेत १३० सामने खेळला आहे.

MS Dhoni

|

Sakal

सचिन तेंडुलकर

सचिन तेंडुलकरने भारतात सर्वाधिक १६४ वनडे सामने खेळले आहेत.

Sachin Tendulkar

|

Sakal

सूर्यकुमारच्या बॅटवरील सचिन तेंडुलकरचा मेसेज नक्की आहे काय?

Sachin Tendulkar’s Special Note on Suryakumar Yadav's Bat

|

Sakal

येथे क्लिक करा