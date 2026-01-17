सूर्यकुमारच्या बॅटवरील सचिन तेंडुलकरचा मेसेज नक्की आहे काय?

Pranali Kodre
भारताचा टी२० कर्णधार सूर्यकुमार यादव सध्या टी२० वर्ल्ड कप २०२६ साठी तयारी करत आहे.
Sachin Tendulkar’s Special Note on Suryakumar Yadav's Bat
Sakal
याचदरम्यान त्याने १६ जानेवारीला इंस्टाग्राम स्टोरीवर बॅट हातात घेतलेला एक फोटो शेअर केला होता.
Sachin Tendulkar’s Special Note on Suryakumar Yadav's Bat
Sakal
त्याच्या या फोटोतील बॅटने सर्वाचेच लक्ष वेधले, कारण या बॅटवर जो संदेश लिहिले होता, त्याशेजारी सचिन तेंडुलकरची स्वाक्षरी होती.
Sachin Tendulkar’s Special Note on Suryakumar Yadav's Bat
Sakal
बॅटवर कोरलेल्या सचिनचा संदेश होता की 'जे शक्य आहे त्यात बदल करा'.
Sachin Tendulkar’s Special Note on Suryakumar Yadav's Bat
Sakal
सूर्यकुमारने हाच संदेश ही पोस्ट करताना कॅप्शन म्हणूनही लिहिला होता.
Sachin Tendulkar’s Special Note on Suryakumar Yadav's Bat
Sakal
दरम्यान, टी२० वर्ल्ड कप २०२६ पूर्वी भारतीय संघ सूर्यकुमारच्या नेतृत्वात न्यूझीलंडविरुद्ध २१ ते ३१ जानेवारीदरम्यान ५ सामन्यांची टी२० मालिका खेळणार आहे.
Sachin Tendulkar’s Special Note on Suryakumar Yadav's Bat
Sakal
त्यानंतर ७ फेब्रुवारीपासून टी२० वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये भारतीय संघ खेळताना दिसेल. हा वर्ल्ड कप भारत आणि श्रीलंका या दोन देशात होणार आहे.
Sachin Tendulkar’s Special Note on Suryakumar Yadav's Bat
Sakal
fan Carries ₹15 Lakh Gold iPhone Cover for Virat Kohli
Sakal