सूर्यकुमारच्या बॅटवरील सचिन तेंडुलकरचा मेसेज नक्की आहे काय?

टी२० वर्ल्ड कप २०२६ ची तयारी

भारताचा टी२० कर्णधार सूर्यकुमार यादव सध्या टी२० वर्ल्ड कप २०२६ साठी तयारी करत आहे.

फोटो

याचदरम्यान त्याने १६ जानेवारीला इंस्टाग्राम स्टोरीवर बॅट हातात घेतलेला एक फोटो शेअर केला होता.

बॅटने वेधलं लक्ष

त्याच्या या फोटोतील बॅटने सर्वाचेच लक्ष वेधले, कारण या बॅटवर जो संदेश लिहिले होता, त्याशेजारी सचिन तेंडुलकरची स्वाक्षरी होती.

सचिनचा संदेश

बॅटवर कोरलेल्या सचिनचा संदेश होता की 'जे शक्य आहे त्यात बदल करा'.

कॅप्शन

सूर्यकुमारने हाच संदेश ही पोस्ट करताना कॅप्शन म्हणूनही लिहिला होता.

टी२० मालिका

दरम्यान, टी२० वर्ल्ड कप २०२६ पूर्वी भारतीय संघ सूर्यकुमारच्या नेतृत्वात न्यूझीलंडविरुद्ध २१ ते ३१ जानेवारीदरम्यान ५ सामन्यांची टी२० मालिका खेळणार आहे.

टी२० वर्ल्ड कप २०२६

त्यानंतर ७ फेब्रुवारीपासून टी२० वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये भारतीय संघ खेळताना दिसेल. हा वर्ल्ड कप भारत आणि श्रीलंका या दोन देशात होणार आहे.

