रोहित शर्माची वाढदिवसादिवशी मोठी घोषणा!

Pranali Kodre
भारताचा स्टार फलंदाज रोहित शर्माने ३० एप्रिल रोजी त्याचा वाढदिवस साजरा केला.
यावेळी त्याने त्याच्या ३९ व्या वाढदिवशी एक मोठी घोषणा केली आहे.
रोहित शर्माने त्याच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवर त्याचा ब्रँड लाँचचा एक व्हिडिओ शेअर केला आहे.
रोहितच्या ब्रँडचं नाव hydRO365 असं असून हा हायड्रेशन ड्रिंकचा ब्रँड आहे.
या ब्रँडसाठी पाणी पुरेसं नाही (Water is Not Enough) अशी टॅगलाईन आहे.
रोहितने या ब्रँडचा व्हिडिओ पोस्ट करताना लिहिले आहे की 'उत्तम कामगिरीची सुरुवात मुलभूत गोष्टींपासून होते, ज्यात शरीरातील पाण्याच्या संतुलनाचाही समावेश आहे.
त्याने पुढे लिहिले की केवळ पाणी पुरेसं नसून दिवस सुरू होण्यापूर्वी साधारण ७५ टक्के लोक डिहायट्रेडेट असतात. म्हणूनच मी hydRO365 घेऊन आलो आहे. दिवसभरासाठी पुरेसं इलेक्ट्रोलाईट्स, रोज १०० टक्के देण्याची इच्छा असणाऱ्यांसाठी उपयुक्त आहे.
दरम्यान अशा प्रकारे ब्रँड अँडोर्समेंट करणारा रोहित पहिला क्रिकेटपटू नाही, यापूर्वी अनेक क्रिकेटपटूंनी ब्रँड अँडोर्समेंट केल्या आहेत.
