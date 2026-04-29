ऋतुराज गायकवाडची CSK साठी स्पेशल सेंच्युरी; धोनी-रैनाच्या पंक्तीत स्थान

Pranali Kodre

CSK चा गुजरातकडून पराभव

आयपीएल २०२६ स्पर्धेत २६ एप्रिलला झालेल्या सामन्यात चेन्नई सुपर किंग्सला गुजरात टायटन्सविरुद्ध ८ विकेट्सने पराभवाचा सामना करावा लागला.

ऋतुराज गायकवडची झुंझार खेळी

मात्र या सामन्यात चेन्नईचा कर्णधार ऋतुराज गायकवाडने कठीण परिस्थितीतून संघाला सावरताना ६० चेंडूत ६ चौकार आणि ४ षटकारांसह ७४ धावांची खेळी केली.

मोठ्या विक्रमाला गवसणी

या खेळीदरम्यान त्याने एका मोठ्या वैयक्तिक विक्रमाला गवसणी घातली आहे.

१०० षटकार

ऋतुराजने या खेळीदरम्यान चेन्नई सुपर किंग्ससाठी खेळताना आयपीएलमध्ये १०० षटकार पूर्ण केले. असा पराक्रम करणारा तो केवळ चौथा खेळाडू ठरला.

एमएस धोनी

चेन्नई सुपर किंग्ससाठी आयपीएलमध्ये सर्वाधिक षटकार एमएस धोनीने मारले असून त्याने २४८ सामन्यांत २३४ षटकार मारले आहेत.

सुरेश रैना

त्यानंतर सुरेश रैना दुसऱ्या क्रमांकावर असून त्याने चेन्नई सुपर किंग्ससाठी आयपीएलमध्ये १७६ सामन्यांत १८० षटकार मारले आहेत.

शिवम दुबे

या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर शिवम दुबे असून त्याने ६३ सामने चेन्नई सुपर किंग्ससाठी आयपीएलमध्ये खेळताना १०६ षटकार मारले आहेत.

ऋतुराज गायकवाड

आता या यादीत चौथ्या क्रमांकावर ऋतुराज गायकवाड असून त्याने ७९ सामने चेन्नई सुपर किंग्ससाठी खेळताना १०१ षटकार मारलेत.

(आकडेवारी २६ एप्रिल २०२६ पर्यंत)

