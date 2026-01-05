ही दोस्ती तुटायची नाय...! मित्रांच्या मैफिलीत रमला रोहित शर्मा, पाहा खास फोटो

Shubham Banubakode

क्रिकेटमधून निवृत्ती

रोहित शर्माने टी-२० आणि कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे. तो फक्त एकदिवसीय क्रिकेट खेळतो आहे.

रोहितकडे पुरेसा वेळ

त्यामुळे रोहितकडे सध्या पुरेशा वेळ आहे. हा वेळी रोहित कुटुंबांसोबत तसेच मित्रांसोबत गप्पा मारण्यात घालवतो आहे.

मित्रांसोबतचे खास फोटो

अशातच त्याचे मित्रांसोबतचे काही खास फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत.

मित्रांसोबत चर्चा

रोहित या फोटोत मित्रांसोबत गप्पा मारताना दिसतो आहे. तसेच हसतो आहे.

कुठे काढला आहे फोटो?

हा फोटो एका उद्यानाजवळचा आहे. सोबत त्याचे इतर तीन मित्र देखील आहेत. त्यांच्या सोबत रोहीत निवांत बसला आहे.

देशांतर्गत क्रिकेट

रोहितचा हा फोटो सरावानंतरचा आहे, असं सांगितलं जातं आहे. तो सध्या देशांतर्गत क्रिकेट खेळतो आहे.

मैदानात कधी दिसणार?

रोहित न्यूझीलंड विरूद्धच्या एकदिवसीय मालिकेत पुन्हा मैदानावर दिसणार आहे.

रोहितकडून अपेक्षा

यापूर्वी ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध मालिकेत रोहितने दमदार कामगिरी केली. आगामी मालिकेतही त्याच्याकडून अशाच कामगिरीची अपेक्षा आहे.

