Come on India! भारताच्या पोरींना चिअर करण्यासाठी पोहोचले रोहित शर्मा, सचिन तेंडुलकरसह अनेक दिग्गज

Pranali Kodre
महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेचा अंतिम सामना २ नोव्हेंबर रोजी नवी मुंबईत भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात खेळला गेला.
भारत आणि दक्षिण आफ्रिका महिला संघांनी यापूर्वी कधीही वनडे वर्ल्ड कप जिंकला नव्हता, त्यामुळे दोन्ही संघांना पहिल्यांदाच विजेतेपद जिंकण्याची संधी होती.
या ऐतिहासिक अंतिम सामन्यासाठी नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्टेडियम क्रिकेट चाहत्यांनी पूर्ण भरले होते.
केवळ चाहतेच नाही, तर अनेक मोठे सेलिब्रेटी या सामन्यासाठी स्टेडियममध्ये उपस्थित होते.
भारताचा टी२० वर्ल्ड कप विजेता आणि चॅम्पियन्स ट्रॉफी विजेता कर्णधार रोहित शर्मा त्याची पत्नी रितिकासह स्टेडियममध्ये उपस्थित होता.
भारताचे दिग्गज क्रिकेटपटू व्हीव्हीएस लक्ष्मण आणि सुनील गावसकर हे देखील स्टेडियममध्ये हजर होते.
मास्टर-ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरने तर वर्ल्ड कप ट्रॉफी मैदानात आणली होती, तो देखील सामना संपेपर्यंत स्टेडियममध्ये होता.
नीता अंबानी या देखील स्टेडियममध्ये हजर होत्या.
बीसीसीआयचे माजी सचिव आणि आयसीसीचे विद्यमान अध्यक्ष जय शाह देखील स्टेडियममध्ये उपस्थित आहेत.
