भारत - द. आफ्रिका पहिल्या World Cup विजेतेपदासाठी खेळणार; कसा राहिलाय स्पर्धेतील प्रवास?

Pranali Kodre
महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेचा अंतिम सामना भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात रंगणार आहे.
हा अंतिम सामना नवी मुंबईत २ नोव्हेंबरला होणार आहे. दुपारी ३.०० वाजता हा सामना सुरू होईल.
भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघाने आत्तापर्यंत एकदाही महिला वनडे वर्ल्ड कप जिंकलेला नाही. त्यामुळे यंदा नवा विजेता मिळणार आहे.
भारतीय संघाने तिसऱ्यांदा महिला वनडे वर्ल्ड कपचा अंतिम सामना गाठला आहे. यापूर्वी २००५ आणि २०१७ साली भारताने अंतिम सामना खेळला, पण पराभव स्वीकारला.
दक्षिण आफ्रिकेने तर पहिल्यांदाच वनडे वर्ल्ड कपचा अंतिम सामना गाठला आहे.
भारताने २०२५ च्या वर्ल्ड कपमध्ये साखळी फेरीत श्रीलंका, पाकिस्तानविरुद्ध विजय मिळवल्यानंतर दक्षिण आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंडविरुद्ध पराभव स्विकारला होता.
त्यानंतर भारताने सलग तीन पराभवांनंतर न्यूझीलंडविरुद्ध विजयासह पुनरागमन केले. बांगलादेशविरुद्धचा सामना पावसामुळे रद्द झाला.
सेमीफायनलमध्ये भारताने ७ वेळच्या विजेत्या ऑस्ट्रेलियाला पराभूत करत अंतिम सामना गाठला.
दक्षिण आफ्रिकेने इंग्लंडविरुद्ध पराभूत झाल्यानंतर न्यूझीलंड, भारत, बांगलादेश, श्रीलंका आणि पाकिस्तान यांना पराभूत केलं. मात्र त्यांना ऑस्ट्रेलियाने हरवलं.
सेमीफायनलमध्ये दक्षिण आफ्रिकेने इंग्लंडला पराभूत करत अंतिम सामन्यात धडक मारली.
Sunidhi Chauhan
