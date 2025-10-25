वनडेत शतक करणार सर्वात वयस्कर भारतीय खेळाडू

भारताचा ऑस्ट्रेलियावर विजय

भारतीय संघाने सिडनीमध्ये २५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध तिसऱ्या वनडेत ९ विकेट्सने विजय मिळवला.

Rohit Sharma - Virat Kohli

रोहितने उचलला मोलाचा वाटा

या सामन्यात रोहित शर्माने शतक करत मोलाचा वाटा उचलला. त्याने विराट कोहलीसोबत नाबाद १६८ धावांची भागीदारीही केली.

Rohit Sharma - Virat Kohli

रोहितचे शतक

रोहित शर्माने १२५ चेंडूत १३ चौकार आणि ३ षटकारांसह नाबाद १२१ धावा केल्या.

Rohit Sharma

दुसरा सर्वात वयस्कर खेळाडू

हे शतक केले, तेव्हा रोहितचे वय ३८ वर्षे १७८ दिवस होते.त्यामुळे तो वनडेत शतक करणारा भारताचा दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात वयस्कर खेळाडू ठरला.

Rohit Sharma

गावसकरांना टाकले मागे

त्याने सुनील गावसकर, मोहिंदर अमरनाथ आणि विराट कोहली यांना मागे टाकले.

Rohit Sharma

५. विराट कोहली

विराट कोहली या विक्रमाच्या यादीत पाचव्या क्रमांकावर असून त्याने वनडेत शेवटचे शतक पाकिस्तानविरुद्ध २३ फेब्रुवारी २०२५ मध्ये केले, तेव्हा त्याचे वय ३६ वर्षे ११० दिवस होते.

Virat Kohli

४. मोहिंदर अमरनाथ

मोहिंदर अमरनाथ चौथ्या क्रमांकावर असून त्यांनी शेवटचे वनडे शतक न्यूझीलंडविरुद्ध २७ मार्च १९८८ रोजी शारजामध्ये केले, तेव्हा त्यांचे वय ३७ वर्षे १८५ दिवस होते.

Mohinder Amarnath

३. सुनील गावसकर

सुनील गावसकर या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर असून त्यांनी नागपूरला न्यूझीलंडविरुद्ध ३१ ऑक्टोबर १९८७ रोजी केले, तेव्हा त्यांचे वय ३८ वर्षे ११३ दिवस होते.

Sunil Gavaskar

१. सचिन तेंडुलकर

आता रोहित दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, तर पहिल्या क्रमांकावर सचिन तेंडुलकर आहे. त्याने मिरपूरला बांगलादेशविरुद्ध शेवटचे वनडे शतक १६ मार्च २०१२ रोजी केले, तेव्हा त्याचे वय ३८ वर्षे ३२७ दिवस होते.

Sachin Tendulkar

Kane Williamson's Best India Test XI

|

Sakal

