विराट की रोहित? आयपीएलचा खरा किंग कोण?

Varsha Balhe

धावा

आयपीएलमध्ये सर्वाधिक धावा विराट कोहलीच्या नावावर आहेत. तर रोहित शर्मानेही ६५००+ धावा करत मोठा ठसा उमटवलाय.

virat kohli vs rohit sharma who is real ipl king

|

esakal

शतक

शतकांच्या बाबतीत विराटच भारी ठरतो. त्याच्या नावावर ८ आयपीएल शतके आहेत.

virat kohli vs rohit sharma who is real ipl king

|

esakal

रोहित शर्मा

ट्रॉफी जिंकण्यात मात्र रोहित शर्मा पुढे आहे. त्याने मुंबईला ५ वेळा चॅम्पियन बनवलं आहे.

virat kohli vs rohit sharma who is real ipl king

|

esakal

एका मोसमात सगळ्यात जास्त धावा

२०१६ मध्ये विराटने ९७३ धावा करत इतिहास घडवला. हा विक्रम आजही अबाधित आहे.

virat kohli vs rohit sharma who is real ipl king

|

esakal

खेळ

मोठ्या सामन्यांमध्ये रोहितचा खेळ वेगळ्याच लेव्हलचा असतो. दबावातही तो मुंबईसाठी मॅच विनर ठरलाय.

virat kohli vs rohit sharma who is real ipl king

|

esakal

GOAT

सोशल मीडियावर विराट आणि रोहितच्या चाहत्यांमध्ये कायम वॉर सुरू असते. दोघांचे फॅन्स आपल्या खेळाडूला GOAT मानतात.

virat kohli vs rohit sharma who is real ipl king

|

esakal

रेकॉर्ड्स

रेकॉर्ड्स विराटकडे, तर ट्रॉफी रोहितकडे आहे यामुळे दोन्ही सुद्धा आपल्या आपल्या ठिकाणी चॅम्पियन्स आहेत.

virat kohli vs rohit sharma who is real ipl king

|

esakal

आशियातील सर्वात लांब दरी आपल्या महाराष्ट्रात आहे.... तुम्हाला माहित्येय का?

Sandhan Valley

|

esakal

येथे क्लिक करा