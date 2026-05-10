विराट की रोहित? आयपीएलचा खरा किंग कोण?

Varsha Balhe
आयपीएलमध्ये सर्वाधिक धावा विराट कोहलीच्या नावावर आहेत. तर रोहित शर्मानेही ६५००+ धावा करत मोठा ठसा उमटवलाय.
शतकांच्या बाबतीत विराटच भारी ठरतो. त्याच्या नावावर ८ आयपीएल शतके आहेत.
ट्रॉफी जिंकण्यात मात्र रोहित शर्मा पुढे आहे. त्याने मुंबईला ५ वेळा चॅम्पियन बनवलं आहे.
२०१६ मध्ये विराटने ९७३ धावा करत इतिहास घडवला. हा विक्रम आजही अबाधित आहे.
मोठ्या सामन्यांमध्ये रोहितचा खेळ वेगळ्याच लेव्हलचा असतो. दबावातही तो मुंबईसाठी मॅच विनर ठरलाय.
सोशल मीडियावर विराट आणि रोहितच्या चाहत्यांमध्ये कायम वॉर सुरू असते. दोघांचे फॅन्स आपल्या खेळाडूला GOAT मानतात.
रेकॉर्ड्स विराटकडे, तर ट्रॉफी रोहितकडे आहे यामुळे दोन्ही सुद्धा आपल्या आपल्या ठिकाणी चॅम्पियन्स आहेत.
