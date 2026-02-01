Rohit Shetty Net Worth : रोहित शेट्टीची एकूण संपत्ती किती अन् त्याच्याकडे कोणत्या कार आहेत?

Mayur Ratnaparkhe
रोहित शेट्टी इतरांपेक्षा कमी श्रीमंत नाही? त्याची एकूण संपत्ती अनेक अभिनेत्यांच्या तुलनेत जास्त आहे
रोहित शेट्टीचा मुंबईतील सर्वात महागड्या जुहू परिसरात करोडोंच्या दहा मजली टॉवर आहे.
रोहित शेट्टीकडे लॅम्बोर्गिनी, मर्सिडीज आणि मासेराटी सारख्या महागड्या सुपरकार्स देखील आहेत.
रोहित शेट्टीने वयाच्या १७ व्या वर्षी त्याच्या कुटुंबाचे पालनपोषण करण्यासाठी काम करायला सुरुवात केली होती.
रोहितला तेव्हा दिवसाला फक्त ३५ रुपये मिळत होते. त्यानंतर, त्याने फूल और कांटेमध्ये सहाय्यक दिग्दर्शक म्हणून काम केले.
आज रोहित शेट्टीने तब्बल २८० कोटींची एकूण संपत्ती कमावली आहे.
रोहित शेट्टीने सिंघम आणि सूर्यवंशी सारखे अनेक हिट चित्रपट दिले आहेत.
याशिवाय, रोहित शेट्टीचे स्वत:चे एक प्रॉडक्शन हाऊस देखील आहे.