Rohit Shetty Net Worth : रोहित शेट्टीची एकूण संपत्ती किती अन् त्याच्याकडे कोणत्या कार आहेत?

Mayur Ratnaparkhe

कमी श्रीमंत नाही -

रोहित शेट्टी इतरांपेक्षा कमी श्रीमंत नाही? त्याची एकूण संपत्ती अनेक अभिनेत्यांच्या तुलनेत जास्त आहे

जुहू भागात दहा मजली टॉवर -

रोहित शेट्टीचा मुंबईतील सर्वात महागड्या जुहू परिसरात करोडोंच्या दहा मजली टॉवर आहे.

अलीशान कार -

रोहित शेट्टीकडे लॅम्बोर्गिनी, मर्सिडीज आणि मासेराटी सारख्या महागड्या सुपरकार्स देखील आहेत.

१७ व्या वर्षी कामास सुरूवात -

रोहित शेट्टीने वयाच्या १७ व्या वर्षी त्याच्या कुटुंबाचे पालनपोषण करण्यासाठी काम करायला सुरुवात केली होती.

फूल और काँटेमध्ये सहाय्यक दिग्दर्शक -

रोहितला तेव्हा दिवसाला फक्त ३५ रुपये मिळत होते. त्यानंतर, त्याने फूल और कांटेमध्ये सहाय्यक दिग्दर्शक म्हणून काम केले.

आज संपत्ती किती? -

आज रोहित शेट्टीने तब्बल २८० कोटींची एकूण संपत्ती कमावली आहे.

हीट चित्रपट -

रोहित शेट्टीने सिंघम आणि सूर्यवंशी सारखे अनेक हिट चित्रपट दिले आहेत.

प्रॉडक्शन हाऊस -

याशिवाय, रोहित शेट्टीचे स्वत:चे एक प्रॉडक्शन हाऊस देखील आहे.

