रोज एक ॲव्होकॅडो खाल्ल्यास काय होते?

Aarti Badade

रोज एक ॲव्होकॅडो

ॲव्होकॅडोमध्ये अनेक महत्त्वाचे पोषक घटक असतात. योग्य प्रमाणात रोज याचे सेवन केल्यास शरीराला विविध प्रकारे फायदा होऊ शकतो.

ॲव्होकॅडोमध्ये काय असते?

ॲव्होकॅडोमध्ये व्हिटॅमिन C, E, K, B6, फोलेट, मॅग्नेशियम आणि पोटॅशियमसह फायबर व हेल्दी फॅट्स आढळतात.

हृदयाच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर

ॲव्होकॅडोमधील मोनोअनसॅच्युरेटेड फॅट्स, पोटॅशियम आणि फायबर संतुलित आहाराचा भाग म्हणून हृदयाच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात.

पचनक्रिया सुधारण्यास मदत

ॲव्होकॅडोमध्ये भरपूर फायबर असल्याने पचनसंस्था निरोगी ठेवण्यास आणि बद्धकोष्ठतेसारख्या समस्यांपासून आराम मिळण्यास मदत होऊ शकते.

वजन नियंत्रण आणि डोळ्यांसाठीही उपयोगी

फायबरमुळे पोट जास्त वेळ भरल्यासारखे वाटू शकते. तसेच, ॲव्होकॅडोमधील ल्युटीन आणि झेक्सॅन्थिनसारखे घटक डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त आहेत.

त्वचा आणि केसांसाठीही फायदेशीर

ॲव्होकॅडोमधील व्हिटॅमिन E आणि अँटीऑक्सिडंट्स त्वचा व केसांच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात.

ॲव्होकॅडो कधी खावे?

नाश्त्यात, सॅलड किंवा स्मूदीसोबत ॲव्होकॅडो खाऊ शकता. रात्रीही सेवन करता येते; मात्र यात कॅलरी आणि फायबर जास्त असल्याने प्रमाणाचा समतोल राखणे महत्त्वाचे आहे.

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