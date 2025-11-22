Rolls-Royce चे खरे मालक कोण? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती, BMW Group ची काय भूमिका?

सकाळ डिजिटल टीम

रोल्स-रॉइस

रोल्स-रॉइस ही जगातील सर्वात लक्झरीयस व भव्य कार बनवणारी प्रसिद्ध कंपनी म्हणून ओळखली जाते.

अद्वितीय डिझाइन

प्रवाशांसाठी आरामदायी, उच्च तंत्रज्ञान आणि अद्वितीय डिझाइनसाठी रोल्स-रॉइस खास ओळख मिळवते. प्रत्येक कार उत्कृष्ट दर्जा, लक्झरी इंटेरिअर आणि प्रीमियम अनुभवासाठी तयार केली जाते.

रोल्स-रॉइसचे खरे मालक कोण?

रोल्स-रॉइस कंपनीची स्थापना इ.स. 1904 मध्ये विल्यम रोल्स आणि हेन्री रॉइस यांनी केली. सुरुवातीला एरोइंजिन्स आणि खास लक्झरी मोटारी तयार करणारी ही कंपनी पुढे वेगाने विस्तारली.

जर्मन कंपनीकडे ताबा

नंतर या कंपनीत अनेक मालकी बदल झाले. प्रथम फोक्सवॅगन (Volkswagen) या जर्मन कंपनीने रोल्स-रॉइसचा ताबा घेतला आणि कंपनीचे नाव Rolls-Royce Motors असे ठेवले.

BMW Group

यानंतर, इ.स. 1998 मध्ये बीएमडब्ल्यू (BMW) ग्रुपने रोल्स-रॉइस कंपनी विकत घेतली. त्यावेळी कंपनीचे नाव बदलून Rolls-Royce Motor Cars Limited असे करण्यात आले. त्यानंतरपासून आजपर्यंत रोल्स-रॉइसचे मालकपद BMW Group कडे आहे.

BMW Motorrad

बीएमडब्ल्यू ग्रुपकडे फक्त रोल्स-रॉइसच नाही, तर BMW, BMW Motorrad आणि Mini या कंपन्यांचीदेखील मालकी आहे.

अत्याधुनिक मॉडेल्स

भारतात रोल्स-रॉइसच्या अनेक अत्याधुनिक मॉडेल्स उपलब्ध आहेत, त्यामध्ये इलेक्ट्रिक कार मॉडेल्सचाही समावेश आहे.

सर्वात महागडी कार

सध्या भारतात विकली जाणारी सर्वात महागडी रोल्स-रॉइस कार म्हणजे Rolls-Royce Cullinan. तिची किंमत अंदाजे ₹10.50 कोटी ते ₹12.25 कोटी इतकी आहे.

थोडक्यात :

  • रोल्स-रॉइसची स्थापना : 1904

  • संस्थापक : विल्यम रोल्स व हेन्री रॉइस

  • सध्याचे मालक : BMW Group (1998 पासून)

  • भारतातील सर्वात महाग मॉडेल : Rolls-Royce Cullinan (₹10.50–₹12.25 कोटी)

