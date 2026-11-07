केसांच्या समस्यांवर फायदेशीर 'रोझमेरी वॉटर' बनवा घरच्या घरी!

Pranali Kodre
केसांच्या आणि टाळूच्या आरोग्यासाठी रोझमेरी वॉटर (Rosemary Water) अत्यंत लोकप्रिय आणि नैसर्गिक उपाय आहे.
Homemade Rosemary Water
Sakal
रोझमेरी वॉटरमुळे टाळूमधील रक्ताभिसरण चांगले होण्यास मदत होते, त्यामुळे केसांच्या मुळांना (Hair Follicles) पोषण मिळून केसांच्या वाढीस प्रोत्साहन मिळते.
Homemade Rosemary Water
Sakal
रोझमेरीमध्ये असणारे अँटिऑक्सिडंट्स केसांची मुळं मजबूत करतात आणि त्यांच तुटणं थांबवतात.
Homemade Rosemary Water
Sakal
याशिवाय रोझमेरीमध्ये नैसर्गिक अँटी-मायक्रोबियल आणि अँटी-इंफ्लेमेटरी गुणधर्म असून त्यामुळे टाळूची जळजळ आणि खाज शांत करतात.
Homemade Rosemary Water
Sakal
हे रोझमेरी वॉटर घरच्या घरी बनवणे अगदी सोपे आहे.
Homemade Rosemary Water
Sakal
३-४ रोजमेरीच्या ताज्या फांद्या किंवा १-२ चमचे वाळलेली रोझमेरी, २ कप स्वच्छ पाणी, लहान पातेलं, गाळण आणि बॉटल
Homemade Rosemary Water
Sakal
रोजमेरीच्या फांद्या धुवून घेऊन छोट्या पातेल्यात पाणी मंद आचेवर उकळायला ठेवून त्यात टाका. पाण्यावर झाकण ठेवून ते १५-२० मिनिटे उकळू द्या.
Homemade Rosemary Water
Sakal
नंतर गॅस बंद करून पातेल्यावरील झाकण तसंच ठेवून हे पाणी थोडं थंड होऊ द्या. पाण्याचा रंग गडद तपकिरी किंवा नारंगी होईल.
Homemade Rosemary Water
Sakal
पाणी थंड झाल्यानंतर ते बारीक गाळणीने गाळून एका स्वच्छ बॉटलमध्ये भरून ठेवा. हे पाणी फ्रीजमध्ये ठेवा.
Homemade Rosemary Water
Sakal
हे पाणी साधारण ७-१० दिवस टिकते. पण जर पाण्याचा वास बदलला किंवा खराब झाल्यासारखं वाटलं तर पाणी वापरू नका.
Homemade Rosemary Water
Sakal
हे पाणी केस धुण्यापूर्वी अर्धा ते एक तासआधी टाळूला आणि केसांना लावता येते. पण वापरण्यापूर्वी पॅच टेस्ट नक्की करा.
Homemade Rosemary Water
Sakal
सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.
Homemade Rosemary Water
Sakal
Low-Water Rabi Crops
Sakal