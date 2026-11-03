हिवाळ्यात कमी पाण्यात येणारी प्रमुख ५ पिके

Pranali Kodre

हिवाळ्यातील पिके (Low-Water Rabi Crops)

रब्बी हंगामात म्हणजेच साधारण हिवाळ्यात काही पिकं कमी पाण्यात किंवा कमी ओलसरपणावर देखील पिकवता येऊ शकतात.

Low-Water Rabi Crops

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Sakal

हरभरा (Gram / Chickpea)

रब्बी हंगामातील प्रमुख आणि कमी पाण्यावर येणारं पीक म्हणजे हरभरा. हरभऱ्यामध्ये जमिनीतील ओल टिकवून ठेवण्याची क्षमता असल्यास हे पीक बागायतीशिवाय चांगले येते.

Gram / Chickpea

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Sakal

ज्वारी (Sorghum)

महाराष्ट्रातील कोरडवाहू भागातील लोकप्रिय पीक म्हणजे ज्वारी. जमिनीत साठवून ठेवलेल्या ओलीवर हे पीक येऊ शकते, अतिरिक्त पाण्याची फारशी गरत त्याला भासत नाही.

Sorghum

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Sakal

जवस (Flaxseed)

जवस हे कोरडवाहू शेतीतील प्रमुख पीक असून कमी पाण्यात येते. दुष्काळातही तग हे पीक धरू शकते.

Flaxseed

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Sakal

मोहरी (Mustard)

मोहरी हे कमी कालावधी आणि कमी पाण्यावर येणारं तेलबिया पीक आहे. थंड हवामान या पिकासाठी फायदेशीर ठरते.

Mustard

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Sakal

मसूर (Lentil), मटकी, मूग

मसूर, मटकी, मूग ही कडधान्य पीकं हलक्या ते मध्यम जमिनीतील कमी ओलाव्यावर येणारी पिके आहेत.

Lentil

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Sakal

करडई (Safflower)

करडईची मूळं खूप खोलवर जात असल्याने जमिनीच्या खालच्या थरातील ओलावा शोषून घेण्याचीही क्षमता यात असते.

Safflower

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Sakal

महत्त्वाची टीप

'ड्रिप' (ठिबक) किंवा 'स्प्रिंकलर' (तुषार) सिंचनाचा वापर केल्यास पाण्याचा वापर अधिक प्रभावीपणे करता येतो. तसेच पीक सशक्त होण्यासाठी योग्य बीजप्रक्रिया करा.

Low-Water Rabi Crops

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Sakal

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Ganga Aarti

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Sakal

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