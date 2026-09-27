Round or Square wrist Watch : हातातील घड्याळ गोल असावे की चौकोनी?

Sandeep Shirguppe

वेगळे फायदे

घड्याळ निवडताना गोल की चौकोनी डायल, हा अनेकांचा प्रश्न असतो. दोन्ही प्रकारांचे वेगळे फायदे आहेत.

Round or Square wrist Watch

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sakal

गोल डायल

गोल घड्याळ पारंपरिक आणि सर्वाधिक वापरले जाणारे डिझाइन आहे. मनगटावर ते सहज आणि संतुलित दिसते.

Round or Square wrist Watch

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esakal

चौकोनी डायल

चौकोनी किंवा आयताकृती घड्याळ आधुनिक आणि आकर्षक लूक देते. वेगळ्या स्टाइलसाठी हा पर्याय निवडला जातो.

Round or Square wrist Watch

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Sakal

औपचारिक पोशाख

शर्ट, पँट किंवा औपचारिक पोशाखासोबत गोल डायल सहज शोभून दिसतो.

Round or Square wrist Watch

| Pinterest

कॅज्युअल लूक

जीन्स, टी-शर्ट किंवा कॅज्युअल पोशाखासाठी चौकोनी डायल वेगळा आणि उठावदार लूक देऊ शकतो.

Round or Square wrist Watch

| Sakal

मनगटाचा आकार

लहान मनगट असल्यास मध्यम आकाराचे गोल घड्याळ अधिक संतुलित दिसू शकते.

Round or Square wrist Watch

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esakal

मोठे मनगट

मोठ्या मनगटावर चौकोनी किंवा आयताकृती डायलही आकर्षक दिसतो. डायलचा आकार योग्य असणे महत्त्वाचे आहे.

Round or Square wrist Watch

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ESakal

मग कोणते घ्यावे?

गोल किंवा चौकोनी यापेक्षा घड्याळाचा आकार, मनगटाची ठेवण, वापर आणि वैयक्तिक आवड लक्षात घेऊन निवड करणे योग्य ठरते.

Round or Square wrist Watch

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esakal

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