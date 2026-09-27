Round or Square wrist Watch : हातातील घड्याळ गोल असावे की चौकोनी?

Sandeep Shirguppe
घड्याळ निवडताना गोल की चौकोनी डायल, हा अनेकांचा प्रश्न असतो. दोन्ही प्रकारांचे वेगळे फायदे आहेत.
Round or Square wrist Watch
sakal
गोल घड्याळ पारंपरिक आणि सर्वाधिक वापरले जाणारे डिझाइन आहे. मनगटावर ते सहज आणि संतुलित दिसते.
Round or Square wrist Watch
esakal
चौकोनी किंवा आयताकृती घड्याळ आधुनिक आणि आकर्षक लूक देते. वेगळ्या स्टाइलसाठी हा पर्याय निवडला जातो.
Round or Square wrist Watch
Sakal
शर्ट, पँट किंवा औपचारिक पोशाखासोबत गोल डायल सहज शोभून दिसतो.
Round or Square wrist Watch
जीन्स, टी-शर्ट किंवा कॅज्युअल पोशाखासाठी चौकोनी डायल वेगळा आणि उठावदार लूक देऊ शकतो.
Round or Square wrist Watch
लहान मनगट असल्यास मध्यम आकाराचे गोल घड्याळ अधिक संतुलित दिसू शकते.
Round or Square wrist Watch
esakal
मोठ्या मनगटावर चौकोनी किंवा आयताकृती डायलही आकर्षक दिसतो. डायलचा आकार योग्य असणे महत्त्वाचे आहे.
Round or Square wrist Watch
ESakal
गोल किंवा चौकोनी यापेक्षा घड्याळाचा आकार, मनगटाची ठेवण, वापर आणि वैयक्तिक आवड लक्षात घेऊन निवड करणे योग्य ठरते.
Round or Square wrist Watch
esakal