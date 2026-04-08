मराठा साम्राज्याचा राजेशाही वारसा फिल्मइंडस्ट्रीत! वडील मोठे संगीतकार तर मुलगी फेमस अभिनेत्री

राजघराण्याचे मूळ


कोकणातील कोतवडे गावचे हरिभट पटवर्धन हे पटवर्धन घराण्याचे मूळ पुरुष होते.

पेशव्यांशी संबंध


हरिभट पटवर्धन पेशव्यांचे आध्यात्मिक गुरु आणि सल्लागार होते.

लष्करी शौर्य


त्यांच्या मुलांनी हैदर अली आणि टीपू सुलतानविरुद्धच्या युद्धात अतुलनीय शौर्य गाजवले.

जहागिरीची प्राप्ती


१७व्या शतकात पेशव्यांनी त्यांच्या सेवेबद्दल मिरज आणि आसपासचा भाग जहागीर म्हणून दिला.

संस्थानांची निर्मिती


जहागिरीचे विभाजन होऊन सांगली, मिरज, जमखिंडी, कुरुंदवाड आणि तासगाव ही स्वतंत्र संस्थाने अस्तित्वात आली.

सांगली संस्थानाची स्थापना


श्रीमंत चिंतामणराव आप्पासाहेब पटवर्धन यांनी १८०१ साली सांगली संस्थानाची स्थापना केली.

श्रीमंत चिंतामणरावांचे कार्य


त्यांनी सांगली शहराची रचना केली, गणपती मंदिर बांधले आणि शिक्षण व कलेचे केंद्र विकसित केले.

विलीनीकरण


१९४८ मध्ये शेवटचे राजा श्रीमंत चिंतामणराव धुंडीराव पटवर्धन यांनी सांगली संस्थानाचे भारतीय संघराज्यात विलीनीकरण केले.

विद्यमान प्रमुख वंशज


सध्याचे प्रमुख श्रीमंत विजयसिंहराजे पटवर्धन आणि त्यांचे पुत्र श्रीमंत भाग्यसिंहराजे पटवर्धन सामाजिक कार्य करतात.

मराठी चित्रपटांमध्ये संगीतकार

श्रीमंत विजयसिंहराजे पटवर्धन यांनी मराठी चित्रपटांमध्ये संगीतकार म्हणून उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे

फिल्म इंडस्ट्रीतील वंशज


प्रसिद्ध अभिनेत्री भाग्यश्री पटवर्धन (मैने प्यार किया फेम) या पटवर्धन राजघराण्यातील कन्या आहेत.

