मराठा साम्राज्याचा राजेशाही वारसा फिल्मइंडस्ट्रीत! वडील मोठे संगीतकार तर मुलगी फेमस अभिनेत्री

Saisimran Ghashi
कोकणातील कोतवडे गावचे हरिभट पटवर्धन हे पटवर्धन घराण्याचे मूळ पुरुष होते.
History of Patwardhan Dynasty
हरिभट पटवर्धन पेशव्यांचे आध्यात्मिक गुरु आणि सल्लागार होते.
patwardhan Maratha Empire Connection
त्यांच्या मुलांनी हैदर अली आणि टीपू सुलतानविरुद्धच्या युद्धात अतुलनीय शौर्य गाजवले.
Origin and Rise of Patwardhan Royal Family
१७व्या शतकात पेशव्यांनी त्यांच्या सेवेबद्दल मिरज आणि आसपासचा भाग जहागीर म्हणून दिला.
Establishment of Sangli State by Chintamanrao Patwardhan
जहागिरीचे विभाजन होऊन सांगली, मिरज, जमखिंडी, कुरुंदवाड आणि तासगाव ही स्वतंत्र संस्थाने अस्तित्वात आली.
appasaheb patwardhan descendants
श्रीमंत चिंतामणराव आप्पासाहेब पटवर्धन यांनी १८०१ साली सांगली संस्थानाची स्थापना केली.
chintaman rao patwardhan royal photos
त्यांनी सांगली शहराची रचना केली, गणपती मंदिर बांधले आणि शिक्षण व कलेचे केंद्र विकसित केले.
queen saraswatidevi patwardhan photos
१९४८ मध्ये शेवटचे राजा श्रीमंत चिंतामणराव धुंडीराव पटवर्धन यांनी सांगली संस्थानाचे भारतीय संघराज्यात विलीनीकरण केले.
Sangli – Maratha Empire descendants
सध्याचे प्रमुख श्रीमंत विजयसिंहराजे पटवर्धन आणि त्यांचे पुत्र श्रीमंत भाग्यसिंहराजे पटवर्धन सामाजिक कार्य करतात.
sangli king vijaysinhraje patwardhan
श्रीमंत विजयसिंहराजे पटवर्धन यांनी मराठी चित्रपटांमध्ये संगीतकार म्हणून उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे
sangli patwardhan royal family
प्रसिद्ध अभिनेत्री भाग्यश्री पटवर्धन (मैने प्यार किया फेम) या पटवर्धन राजघराण्यातील कन्या आहेत.
actress bhagyashree patwardhan royal family
Dr. Vikas Divyakirti Recommends These 5 Movies
