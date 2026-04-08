डॉ. विकास दिव्यकीर्तिंनी सुचवलेले 'हे' 5 चित्रपट एकदा नक्की बघा, तुमचं आयुष्य बदलेल

Saisimran Ghashi
डॉ. विकास दिव्यकीर्ति सर (Drishti IAS) हे केवळ UPSC मार्गदर्शक नाहीत, तर जीवन, समाज, नातेसंबंध आणि मानवी मूल्यांवर गहन विचार मांडणारे विचारवंत आहेत.
vikas divyakirti motivation speech
esakal
त्यांनी अनेकदा सांगितले आहे की, काही निवडक चित्रपट केवळ मनोरंजन नसून ते आपल्या दृष्टिकोनात, समजुतीत आणि जीवनशैलीत खोलवर बदल घडवू शकतात.
5 Transformative Movies Suggested by Vikas Divyakirti
esakal
त्यांचे आवडते हे पाच चित्रपट एकदा तरी नक्की पाहा जे तुम्हाला विचार करण्यास, समजून घेण्यास आणि अधिक चांगले माणूस होण्यास प्रेरित करतील.
Dr. Vikas Divyakirti’s Favourite motivational Films
esakal
दैनंदिन एकटेपण आणि छोट्या-छोट्या आशा-नात्यांमधील सौंदर्य शिकवणारी भावनिक ड्रामा.
Lunchbox movie (2013)
esakal
निष्ठा, कर्तव्य आणि गुरु-शिष्य संबंधांच्या गहनतेचा शक्तिशाली चित्रण करणारा एक्शन-ड्रामा.
Eklavya: The Royal Guard (2007)
esakal
राजकारण, सत्ता आणि समाजातील द्वंद्व दाखवणारी तीव्र राजकीय ड्रामा, जागरूकता वाढवते.
Gulaal (2009)
esakal
कुटुंब, वृद्धत्व आणि पालक-मुलांच्या नात्यांतील मूल्ये समजावून सांगणारी भावुक कथा.
Baghban (2003)
esakal
समाजातील विषमता, जातीय भेदभाव आणि न्यायाच्या लढाईवर आधारित प्रेरणादायी क्राइम ड्रामा.
Article 15 (2019)
esakal
