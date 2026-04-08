डॉ. विकास दिव्यकीर्तिंनी सुचवलेले 'हे' 5 चित्रपट एकदा नक्की बघा, तुमचं आयुष्य बदलेल

Saisimran Ghashi

डॉ. विकास दिव्यकीर्ति

डॉ. विकास दिव्यकीर्ति सर (Drishti IAS) हे केवळ UPSC मार्गदर्शक नाहीत, तर जीवन, समाज, नातेसंबंध आणि मानवी मूल्यांवर गहन विचार मांडणारे विचारवंत आहेत.

निवडक चित्रपट

त्यांनी अनेकदा सांगितले आहे की, काही निवडक चित्रपट केवळ मनोरंजन नसून ते आपल्या दृष्टिकोनात, समजुतीत आणि जीवनशैलीत खोलवर बदल घडवू शकतात.

पाच चित्रपट नक्की पाहा

त्यांचे आवडते हे पाच चित्रपट एकदा तरी नक्की पाहा जे तुम्हाला विचार करण्यास, समजून घेण्यास आणि अधिक चांगले माणूस होण्यास प्रेरित करतील.

लंचबॉक्स


दैनंदिन एकटेपण आणि छोट्या-छोट्या आशा-नात्यांमधील सौंदर्य शिकवणारी भावनिक ड्रामा.

एकलव्य: द रॉयल गार्ड


निष्ठा, कर्तव्य आणि गुरु-शिष्य संबंधांच्या गहनतेचा शक्तिशाली चित्रण करणारा एक्शन-ड्रामा.

गुलाल


राजकारण, सत्ता आणि समाजातील द्वंद्व दाखवणारी तीव्र राजकीय ड्रामा, जागरूकता वाढवते.

बागबान


कुटुंब, वृद्धत्व आणि पालक-मुलांच्या नात्यांतील मूल्ये समजावून सांगणारी भावुक कथा.

आर्टिकल 15 (२०१९)


समाजातील विषमता, जातीय भेदभाव आणि न्यायाच्या लढाईवर आधारित प्रेरणादायी क्राइम ड्रामा.

