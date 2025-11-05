Panna Gemstone: पाचु वापरण्याचे नियम अन् फायदे, वाचा एका क्लिकवर

पुजा बोनकिले

पाचू

ज्योतिषशास्त्रानुसार पाचू वापरणे खास मानले जाते.

यश

अशा लोकांना यश लवकर मिळते.

बुध ग्रह

बुध ग्रहाचा रत्न मानला जातो. बुध ग्रह नोकरी, बुद्धीमत्ता आणि व्यापार चा कारक मानला जातो.

कधी वापरावे

कुडलीत बुध ग्रह कमजोर असेल तर परिणाम अशुभ देतो. तेव्हा पाचू घालावे.

योग्य दिवस

पाचू घालण्यासाठी उत्तम दिवस हा बुधवार असतो.

सोनं किंवा चांदी

पाचू सोनं किंवा चांदीत टाकून अंगठी घालू शकता.

विधी

बुधवारी घालण्याआधी अंगठी मंगळवारी रात्री दुधात ठेवावी. दुसऱ्या दिवशी सकाळी घालावी.

कोणत्या राशींसाठी शुभ

ज्योतिषशास्त्रानुसार वृषभ, कन्या, तुळ, मकर या राशींसाठी पाचू फायदेशीर असतो.

फायदे

मन शांती मिळते, चिंता कमी होते, आर्थिक परिस्थिती सुधारते. त्वचेसंबंधित समस्या कमी होतात.

Sakal

फिट राहायचंय? मग दररोज खा 'हे' ७ वजन कमी करणारे पदार्थ

weight loss

|

Sakal

आणखी वाचा