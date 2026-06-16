चाळीशीनंतर धावणे शक्य आहे का?

Aarti Badade
वयाच्या चाळीशीनंतर धावण्यास सुरुवात करणे पूर्णपणे शक्य असून, योग्य पद्धतीने सुरुवात केल्यास याचे आरोग्याला अद्भूत फायदे मिळतात.
Running After 40
Sakal
अनेक वर्षे व्यायाम केला नसल्यास थेट न धावता, सुरुवातीला रोज चालणे, नंतर वेगवान चालणे आणि त्यानंतर धावणे असा सराव करावा.
Running After 40
Sakal
शरीरावर ताण येऊ नये म्हणून पहिल्याच दिवशी ५ किंवा १० किलोमीटर धावण्याचा अवाजवी प्रयत्न न करता अंतर हळूहळू वाढवावे.
Running After 40
Sakal
चाळीशीनंतर पायांच्या आणि सांध्यांच्या सुरक्षेसाठी धावताना नेहमी चांगल्या कुशनिंगचे आणि उच्च दर्जाचे रनिंग शूज वापरणे अनिवार्य आहे.
Running After 40
Sakal
हृदयविकार, उच्च रक्तदाब, मधुमेह किंवा सांधेदुखीचा त्रास असलेल्या व्यक्तींनी धावण्यास सुरुवात करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला आवर्जून घ्यावा.
Running After 40
Sakal
धावताना किंवा सराव करताना गुडघे, टाच, कंबर किंवा छातीत कोणत्याही प्रकारच्या वेदना जाणवल्यास त्वरित धावणे थांबवून डॉक्टरांना दाखवावे.
Running After 40
Sakal
वय वाढल्यावर शरीराला विश्रांतीची जास्त गरज असल्याने सरावासोबतच संतुलित आहार, पुरेशी झोप आणि सातत्य राखणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
Running After 40
Sakal
Should Not Eat Curd Daily According to Ayurveda
Sakal