विराट कोहलीच IPL मधील रनमशीन! सर्वाधिक धावा करणारे टॉप-५ फलंदाज कोण?

Pranali Kodre
आयपीएल २०२६ स्पर्धेत २७ एप्रिल रोजी दिल्ली कॅपिटल्सला रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने ९ विकेटसने पराभूत केले.
DC vs RCB
Sakal
या सामन्यात बंगळुरूच्या विराट कोहलीने १५ चेंडूत २३ धावा केल्या.
Sakal
त्यामुळे त्याने या खेळीदरम्यान ९००० आयपीएल धावांचा टप्पा पार केला. त्याच्या २७५ सामन्यांत ९०१२ धावा आहेत.
Sakal
विराट आयपीएलमध्ये ९००० धावा करणारा पहिला आणि सध्या एकमेव खेळाडू आहे. सध्या त्याच्या आसपासही कोणी नाही.
Sakal
आयपीएलमध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांमध्ये विराटपाठोपाठ रोहित शर्मा असून त्याने २७६ सामन्यात ७१८३ धावा केल्या आहेत.
Sakal
या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर शिखर धवन आहे, ज्याने २२२ आयपीएल सामन्यांत ६७६९ धावा केल्या आहेत.
Sakal
डेव्हिड वॉर्नर चौथ्या क्रमांकावर आहे. त्याने १८४ आयपीएल सामन्यांत ६५६५ धावा केल्या आहेत.
Sakal
पाचव्या क्रमांकावर केएल राहुल असून १५३ आयपीएल सामन्यात ५५८० धावा केल्या आहेत.
(आकडेवारी २८ एप्रिल २०२६पर्यंत)
Sakal
Sakal