"पत्नीच्या निधनानंतर जपानी तरुणीच्या प्रेमात पडले एस. जयशंकर! देशाचे परराष्ट्र मंत्री ठरले 'लव्ह स्टोरी'चे हिरो; वाचा ही अद्भूत कहाणी"

Vinayan

जयशंकर यांची फिल्मी लव्ह स्टोरी!

भारताचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांच्या वैयक्तिक आयुष्याची आणि जपानी पत्नीसोबतच्या प्रेमाची ही कहाणी अतिशय रंजक आहे.

EAM S. Jaishankar's Cinematic Love Story!

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Sakal

JNU मधील सुंदर दिवस

जयशंकर आणि त्यांची पहिली पत्नी शोभा यांची भेट दिल्लीतील प्रसिद्ध JNU च्या 'गोदावरी हॉस्टेल'मध्ये झाली होती. आधी मैत्री आणि नंतर त्यांचे लग्न झाले.

EAM S. Jaishankar's Cinematic Love Story!

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Sakal

आयुष्यात आलेले मोठे दुःख

लग्नानंतर काही वर्षांतच शोभा यांचे कर्करोगामुळे (Cancer) निधन झाले. या दुःखद प्रसंगामुळे जयशंकर पूर्णपणे खचले होते.

EAM S. Jaishankar's Cinematic Love Story!

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Sakal

टोकियोमध्ये उजळले भाग्य

भारतीय दूतावासात (Indian Embassy) टोकियो येथे कार्यरत असताना त्यांची भेट जपानी नागरिक असलेल्या 'क्योको सोमेकावा' यांच्याशी झाली.

EAM S. Jaishankar's Cinematic Love Story!

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Sakal

मैत्रीचे प्रेमात रूपांतर

जपानी संस्कृती आणि भारतीय मुत्सद्देगिरीचा हा संगम हळूहळू घट्ट मैत्रीत बदलला आणि लवकरच दोघांनी लग्नगाठ बांधली.

EAM S. Jaishankar's Cinematic Love Story!

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Sakal

दोन संस्कृतींचा सुंदर समन्वय

हा विवाह केवळ दोन व्यक्तींचा नाही, तर दोन वेगवेगळ्या देशांच्या आणि संस्कृतींच्या मूल्यांचा एक अत्यंत सुंदर संगम ठरला.

EAM S. Jaishankar's Cinematic Love Story!

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Sakal

सीमा ओलांडणारे प्रेम

हे नाते सिद्ध करते की, खऱ्या प्रेमाला कोणतीही सीमा नसते. परस्पर आदर आणि समजूतदारपणा हाच कोणत्याही भक्कम नात्याचा पाया असतो.

EAM S. Jaishankar's Cinematic Love Story!

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Sakal

मुत्सद्देगिरी आणि destiny ची गोष्ट

आयुष्याच्या कठीण काळातून सावरून एक नवी उमेद देणारी डॉ. एस. जयशंकर यांची ही प्रेमकहाणी खरोखरच अंगावर काटा आणणारी आहे.

EAM S. Jaishankar's Cinematic Love Story!

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Sakal

"भारतात असतो पोळा, पण ऑस्ट्रियात गाईंचा सजतो असा शाही सोहळा! अंगावर काटा आणणारा हा अनोखा फेस्टिव्हल माहितेय का?"

Almabtrieb Austria Cattle Festival

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Sakal

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