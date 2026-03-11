Sabja Seeds Benefits : उन्हाळ्यात सब्जा बिया खाण्याचे ७ जबरदस्त फायदे

Sandeep Shirguppe

उन्हाळ्यात सब्जा बिया खा!

शरीर थंड ठेवण्यासाठी, पचन सुधारण्यासाठी आणि वजन नियंत्रणासाठी सब्जा बिया अत्यंत फायदेशीर.

नैसर्गिक बॉडी कूलर

सब्जा बिया शरीरातील उष्णता कमी करतात. उन्हाळ्यात शरीर थंड ठेवण्यासाठी हा उत्तम नैसर्गिक उपाय.

पचन सुधारते

यामध्ये भरपूर फायबर असते. म्हणून बद्धकोष्ठता, ऍसिडिटी आणि पोटाच्या समस्या कमी होतात.

वजन कमी करण्यास मदत

भिजवलेला सब्जा खाल्ल्याने पोट जास्त वेळ भरलेले राहते. त्यामुळे भूक कमी लागते आणि वजन नियंत्रणात राहते.

रक्तातील साखर नियंत्रित

सब्जा बिया कार्बोहायड्रेट्सचे शोषण कमी करतात. म्हणून टाईप-२ मधुमेह असणाऱ्यांसाठी उपयुक्त.

पोषक तत्वांचा खजिना

सब्जामध्ये लोह, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम आणि ओमेगा-3 फॅटी ऍसिड असतात. हे हाडे आणि स्नायू मजबूत करतात.

शरीराला ऊर्जा मिळते

प्रोटीन आणि मिनरल्समुळे शरीराला ऊर्जा मिळते. उन्हाळ्यात थकवा कमी करण्यास मदत.

सब्जा कसा खावा?

सब्जा बिया 15–20 मिनिटे पाण्यात भिजवूनच खाव्यात. यानंतर त्या जेलसारख्या फुगतात.

