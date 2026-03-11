Rahul Gandhi Wedding : राहुल गांधी शेतकरी मुलीच्या लग्नात, राहुल आणि शेतकरी कुटुंबाचं नेमकं रिलेशन काय

राहुल गांधी

काँग्रेसचे नेते राहुल गांधींनी हरियानातील सोनीपत जिल्ह्यातील मदीना गावात अचानक भेट दिली.

विवाह सोहळा

राहुल यांनी शेतकऱ्याच्या मुलीच्या विवाह सोहळ्याला उपस्थिती लावली.

शेतकरी कुटुंबाशी नाते

राहुल गांधी यांची या शेतकरी कुटुंबाशी ओळख २०२३ मध्ये झाली होती.

मदीना गावात भेट

यावेळी राहुलनी मदीना गावात अचानक भेट देत शेतकरी संजय मलिक यांच्यासोबत शेतात काम केले होते.

समस्या जाणून घेतल्या

शेतकरी कुटुंबांच्या अडचणी ऐकून घेतल्या होत्या.

काँग्रेस नेत्यांकडून स्वागत

राहुल गांधी अचानक गावात पोहोचले. त्यावेळी दीपेंदर सिंग हुडा यांच्यासह काँग्रेस नेत्यांनी त्यांचे स्वागत केले.

साधी राहणीमान

पांढरा टी-शर्ट आणि हिरवी पँट परिधान केलेल्या राहुल गांधी यांनी गावातील कुटुंबीयांशी व ग्रामस्थांशी संवाद साधला.

पारंपारिक पदार्थांचा आस्वाद

राहुल यांनी लग्न सोहळ्यात सहभागी होत तेथील पारंपरिक पदार्थांचाही आस्वाद घेतला.

