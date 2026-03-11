Rahul Gandhi Wedding : राहुल गांधी शेतकरी मुलीच्या लग्नात, राहुल आणि शेतकरी कुटुंबाचं नेमकं रिलेशन काय

Sandeep Shirguppe
काँग्रेसचे नेते राहुल गांधींनी हरियानातील सोनीपत जिल्ह्यातील मदीना गावात अचानक भेट दिली.
राहुल यांनी शेतकऱ्याच्या मुलीच्या विवाह सोहळ्याला उपस्थिती लावली.
राहुल गांधी यांची या शेतकरी कुटुंबाशी ओळख २०२३ मध्ये झाली होती.
यावेळी राहुलनी मदीना गावात अचानक भेट देत शेतकरी संजय मलिक यांच्यासोबत शेतात काम केले होते.
शेतकरी कुटुंबांच्या अडचणी ऐकून घेतल्या होत्या.
राहुल गांधी अचानक गावात पोहोचले. त्यावेळी दीपेंदर सिंग हुडा यांच्यासह काँग्रेस नेत्यांनी त्यांचे स्वागत केले.
पांढरा टी-शर्ट आणि हिरवी पँट परिधान केलेल्या राहुल गांधी यांनी गावातील कुटुंबीयांशी व ग्रामस्थांशी संवाद साधला.
राहुल यांनी लग्न सोहळ्यात सहभागी होत तेथील पारंपरिक पदार्थांचाही आस्वाद घेतला.
