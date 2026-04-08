सब्जा बीचे पाणी पिताय? ‘या’ लोकांसाठी ठरू शकते धोकादायक!

Aarti Badade

उन्हाळ्यातील नैसर्गिक थंडावा

उन्हाळ्यात शरीर थंड ठेवण्यासाठी अनेकजण सब्जा बी सेवन करतात, परंतु त्याचे परिणाम प्रत्येकासाठी वेगळे असू शकतात.

Sabja basil seeds benefits and side effects

पित्त आणि जळजळीवर उपाय

ज्यांना पित्ताचा किंवा छातीत जळजळीचा त्रास आहे त्यांच्यासाठी सब्जा बी वरदान ठरते, कारण ते पोटाच्या आवरणावर संरक्षणात्मक थर तयार करते.

शरीर थंड ठेवण्यास आणि पोट साफ

जास्त उष्णतेचा त्रास असलेल्यांसाठी आणि बद्धकोष्ठतेची समस्या असलेल्यांसाठी सब्जातील फायबर अत्यंत फायदेशीर ठरते.

लहान मुलांना

लहान मुलांच्या अन्ननलिकेत सब्जा बी अडकण्याचा आणि गुदमरण्याचा (Choking) धोका असल्याने त्यांना हे देणे टाळावे.

लो बीपी

सब्जामुळे शरीर थंड राहते, त्यामुळे ज्यांना रक्तदाब कमी असण्याचा त्रास आहे त्यांनी सब्जाचे सेवन करणे टाळावे.

पोटाच्या तक्रारी

पचनक्रिया मंद असल्यास, आयबीएस (IBS) किंवा पोट फुगण्याचा (Bloating) त्रास असल्यास सब्जा खाल्ल्याने समस्या अधिक वाढू शकते.

लूज मोशन

जुलाब किंवा लूज मोशनचा त्रास होत असताना सब्जाचे सेवन केल्याने पोटातील अस्वस्थता अजून वाढण्याची शक्यता असते.

