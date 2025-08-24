उपवासाचा साबुदाणा खाताय थांबा! जाणून घ्या कोणी टाळावा

सकाळ डिजिटल टीम
उपवासाला तुम्ही ही साबुदाणा खातात का? मग जाणून घ्या तो तुमच्या आरोग्यासाठी योग्य आहे की नाही.
साबुदाणामध्ये कर्बोदकांचे प्रमाण खूप जास्त असते आणि त्याचा ग्लायसेमिक इंडेक्स (Glycemic Index) उच्च असतो. यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी (Blood Sugar Level) वेगाने वाढू शकते, जे मधुमेह असलेल्या लोकांसाठी हानिकारक ठरू शकते.
साबुदाणा हा कॅलरी आणि कर्बोदकांनी परिपूर्ण असल्याने, वजन कमी करण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या लोकांसाठी तो चांगला पर्याय नाही. याच्या अति सेवनाने वजन वाढू शकते.
साबुदाणा पचायला जड असतो. त्यामुळे ज्यांना पाचक समस्या किंवा आतड्यांसंबंधी रोग (Intestinal Issues) आहेत, त्यांनी तो जास्त प्रमाणात खाणे टाळावे. यामुळे बद्धकोष्ठता किंवा गॅसची समस्या वाढू शकते.
साबुदाणा थायरॉईड ग्रंथीच्या कार्यावर नकारात्मक परिणाम करू शकतो. त्यामुळे थायरॉईडच्या समस्या असलेल्या लोकांनी तो कमी प्रमाणात खावा किंवा डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार खावा.
साबुदाणा जास्त प्रमाणात खाल्ल्यास शरीरातील सोडियम (Sodium) चे प्रमाण वाढू शकते, ज्यामुळे रक्तदाब वाढू शकतो. ज्यांना उच्च रक्तदाबाची समस्या आहे, त्यांनी साबुदाणा खाताना काळजी घ्यावी.
ज्यांना मूत्रपिंडाशी संबंधित आजार आहेत, त्यांनी साबुदाणा टाळावा कारण त्यात पोटॅशियमचे प्रमाण जास्त असू शकते, जे मूत्रपिंडाच्या रुग्णांसाठी साबुदाणा हानिकारक ठरू शकतो.
साबुदाण्यामध्ये जास्त प्रमाणात स्टार्च असल्याने तो थेट कोलेस्ट्रॉल वाढवत नसला तरी, त्यात जास्त कॅलरी असल्याने वजन वाढते, जे अप्रत्यक्षपणे हृदयाच्या आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकते.
साबुदाणा कर्बोदकांनी परिपूर्ण असतो, पण त्यात आवश्यक जीवनसत्त्वे (Vitamins) आणि खनिजे (Minerals) कमी असतात. त्यामुळे गर्भवती महिलांनी तो प्रमाणात खावा आणि इतर पौष्टिक पदार्थ खाण्यावर भर द्यावा.