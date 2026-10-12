भेसळयुक्त साबुदाणा कसा ओळखावा?

Aarti Badade
नवरात्रीच्या उपवासात साबुदाण्याची खिचडी, वडे किंवा खीर बनवताना साबुदाण्याची गुणवत्ता तपासा आणि खरेदी करताना काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवा.
Sago Sabudana
Sakal
साबुदाणा साधारणपणे पांढरा किंवा किंचित पारदर्शक असतो; मात्र केवळ रंग आणि आकारावरून तो शुद्ध असल्याची खात्री करता येत नाही.
Sago Sabudana
Sakal
साबुदाणा पाण्यात भिजवल्यावर मऊ होतो आणि स्टार्चमुळे पाणी चिकट होऊ शकते; मात्र या बदलावरून भेसळ निश्चितपणे ओळखता येत नाही.
Sago Sabudana
Sakal
साबुदाण्याला कुबट वास येत असेल किंवा त्यावर बुरशीसारखे डाग दिसत असतील, तर तो वापरणे टाळा आणि केवळ चव किंवा पोतावरून भेसळ ठरवू नका.
Sago Sabudana
साबुदाणा जाळल्यावर तो असली किंवा नकली असल्याचे समजते, हा दावा विश्वासार्ह वैज्ञानिक चाचणीवर आधारित नसल्याने असा प्रयोग घरी करू नका.
Sago Sabudana
शक्यतो सीलबंद पॅकेटमधील साबुदाणा खरेदी करा आणि त्यावरील उत्पादकाचे नाव, पॅकिंगची तारीख, बॅच क्रमांक, FSSAI परवाना क्रमांक व पॅकेटची स्थिती तपासा.
Sago Sabudana
Sakal
साबुदाण्यात भेसळीचा संशय असल्यास तो खाणे टाळा आणि खात्री करण्यासाठी अन्नसुरक्षा अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधा किंवा प्रयोगशाळेत तपासणी करून घ्या, कारण घरगुती चाचण्यांमधून भेसळ निश्चित होत नाही.
Sago Sabudana
dark Circles Remedies
Sakal