भेसळयुक्त साबुदाणा कसा ओळखावा?

Aarti Badade

साबुदाणा खाताय? शुद्ध आहे की भेसळयुक्त?

नवरात्रीच्या उपवासात साबुदाण्याची खिचडी, वडे किंवा खीर बनवताना साबुदाण्याची गुणवत्ता तपासा आणि खरेदी करताना काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवा.

Sago Sabudana

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साबुदाण्याचा रंग पाहून फसू नका!

साबुदाणा साधारणपणे पांढरा किंवा किंचित पारदर्शक असतो; मात्र केवळ रंग आणि आकारावरून तो शुद्ध असल्याची खात्री करता येत नाही.

Sago Sabudana

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Sakal

पाण्यात भिजवून पाहिल्याने भेसळ कळते का?

साबुदाणा पाण्यात भिजवल्यावर मऊ होतो आणि स्टार्चमुळे पाणी चिकट होऊ शकते; मात्र या बदलावरून भेसळ निश्चितपणे ओळखता येत नाही.

Sago Sabudana

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Sakal

साबुदाण्याचा वास आणि पोत तपासा!

साबुदाण्याला कुबट वास येत असेल किंवा त्यावर बुरशीसारखे डाग दिसत असतील, तर तो वापरणे टाळा आणि केवळ चव किंवा पोतावरून भेसळ ठरवू नका.

Sago Sabudana

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साबुदाणा जाळून तपासण्याची चूक करू नका!

साबुदाणा जाळल्यावर तो असली किंवा नकली असल्याचे समजते, हा दावा विश्वासार्ह वैज्ञानिक चाचणीवर आधारित नसल्याने असा प्रयोग घरी करू नका.

Sago Sabudana

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साबुदाणा खरेदी करताना पॅकेट तपासा!

शक्यतो सीलबंद पॅकेटमधील साबुदाणा खरेदी करा आणि त्यावरील उत्पादकाचे नाव, पॅकिंगची तारीख, बॅच क्रमांक, FSSAI परवाना क्रमांक व पॅकेटची स्थिती तपासा.

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भेसळीचा संशय असल्यास काय कराल?

साबुदाण्यात भेसळीचा संशय असल्यास तो खाणे टाळा आणि खात्री करण्यासाठी अन्नसुरक्षा अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधा किंवा प्रयोगशाळेत तपासणी करून घ्या, कारण घरगुती चाचण्यांमधून भेसळ निश्चित होत नाही.

Sago Sabudana

| esakal

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