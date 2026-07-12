दररोज साबुदाणा खाल्ला तर शरीरावर कोणते परिणाम होतात ?

Yashwant Kshirsagar

ऊर्जा देणारा पदार्थ

साबुदाणा हलका, सहज पचणारा आणि शरीराला त्वरित ऊर्जा देणारा मानला जातो. त्यामुळेच, अनेक लोक उपवासाच्या काळात साबुदाण्याचे पदार्थ खाणे पसंत करतात.

Sabudana Side Effects 

|

esakal

शरीरासाठी हानिकारक?

मात्र, तुम्हाला माहित आहे का की नवरात्रीसारख्या सणांच्या काळात जेव्हा सलग नऊ दिवस उपवास केला जातो तेव्हा दररोज साबुदाणा खाणे शरीरासाठी हानिकारक ठरू शकते?

Sabudana Side Effects 

|

esakal

कोणी काळजी घ्यावी?

विशेषतः मधुमेह असलेल्या किंवा कमकुवत पचनशक्ती असलेल्या व्यक्तींनी याबाबतीत काळजी घेणे आवश्यक आहे. या लेखात दररोज साबुदाणा खाण्याचे संभाव्य तोटे काय आहेत ते जाणून घेऊया.

Sabudana Side Effects 

|

esakal

पचनाच्या समस्या

साबुदाण्यामध्ये भरपूर प्रमाणात 'स्टार्च' असते, ज्यामुळे शरीराला त्वरित ऊर्जा मिळते. मात्र, याचे अतिप्रमाणात सेवन केल्यास ते पोटाला जड वाटू शकते. यामुळे पोट फुगणे, गॅस होणे, अपचन आणि काही वेळा जुलाब यांसारख्या समस्या उद्भवू शकतात.

Sabudana Side Effects 

|

esakal

ब्लड शुगर

साबुदाण्याचा 'ग्लायसेमिक इंडेक्स' (GI) उच्च असतो; याचा अर्थ असा की, यामुळे शरीरातील रक्तातील साखरेची पातळी वेगाने वाढते. मधुमेह असलेल्या रुग्णांसाठी हे धोकादायक ठरू शकते.

Sabudana Side Effects 

|

esakal

वजन वाढणे

साबुदाण्यामध्ये कॅलरीजचे प्रमाण जास्त असते. दररोज त्याचे सेवन केल्याने शरीरात अतिरिक्त कॅलरीज जमा होतात, ज्यामुळे वजन वाढण्याचा धोका निर्माण होतो.

Sabudana Side Effects 

|

esakal

हृदयविकाराचा धोका

साबुदाण्याचे अतिप्रमाणात सेवन केल्याने शरीरातील कोलेस्ट्रॉलची पातळी वाढू शकते. दीर्घकाळ आणि अतिप्रमाणात सेवन केल्यास हृदयाला हानी पोहोचू शकते आणि हृदयविकाराचा धोका वाढू शकतो.

Sabudana Side Effects 

|

esakal

साबुदाणा खावा की नाही?

उपवासाच्या काळात तुम्ही बिनधास्त साबुदाणा खाऊ शकता, परंतु त्याचे सेवन मर्यादित प्रमाणात करा आणि त्यासोबत दही, सुकामेवा किंवा हलक्या भाज्यांसारख्या पदार्थांचा समावेश करा.

Sabudana Side Effects 

|

esakal

घनदाट जंगलात दडलंय महाराष्ट्राचं खजुराहो; सौंदर्य पाहताच फिटेल डोळ्यांचे पारणे

Sakal

येथे क्लिक करा