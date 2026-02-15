घरच्या घरी बनवा महाशिवरात्रीला कुरकुरीत साबुदाणा वडे

सकाळ वृत्तसेवा
साबुदाणा वडा ही लोकप्रिय महाराष्ट्रीयन उपवासाची रेसिपी आहे. भिजवलेला साबुदाणा, बटाटा व शेंगदाण्याच्या कुटापासून हे वडे बनतात.
Crispy Sabudana Vada
• भिजवलेला साबुदाणा – 1 कप
• उकडलेला बटाटा – 1 ते 2
• शेंगदाण्याचा कूट – ½ कप
• हिरवी मिरची – चवीनुसार
• जिरे – ½ चमचा
• कोथिंबीर – 2-3 चमचे
• सैंधव मीठ – चवीनुसार
• तेल – तळण्यासाठी
साबुदाणा 4-5 तास भिजवून घ्या.
बटाटे उकडून सोलून चांगले मॅश करा.
शेंगदाणे भाजून कूट करून ठेवा.
एका भांड्यात साबुदाणा, बटाटा, शेंगदाण्याचा कूट,
मिरची, जिरे, कोथिंबीर व मीठ घालून मळा.
मिश्रण घट्ट असावे.
मिश्रणाचे गोळे करा. तळहातावर दाबून चपटे वडे तयार करा.
कडा तुटणार नाहीत याची काळजी घ्या.
तेल मध्यम गरम करा.
वडे सोडून दोन्ही बाजूंनी सोनेरी होईपर्यंत तळा.
आच मध्यम ठेवा.
