सचिन पिळगांवकर करतायत मजा! 'या' देशात घेताय सुट्टीचा आनंद

लग्नाचा वाढदिवस

लग्नाच्या वाढदिवसानिमित्त सचिन पिळगांवकरांची धम्माल, पत्नी, लेकीसोबत घेतला सुट्टीचा आनंद

४० वर्ष पुर्ण

सचिन पिळगांवकर आणि सुप्रिया पिळगांवकर यांनी 21 डिसेंबर 1985 रोजी लग्न केलं होतं. दोघांच्या लग्नाला आता ४० वर्ष पुर्ण झाली आहेत.

फॅमिली ट्रिप

सुप्रिया आणि सचिन यांच्या लग्नाला ४० वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्तानं लेक श्रिया पिळगांवकर हिनं खास फॅमिली ट्रिप आयोजित केली होती.

फोटो

सध्या ते व्हिएतनाममध्ये सुट्ट्या एन्जॉय करताना पहायला मिळताय. श्रियाने तिच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर ट्रीपचे काही फोटो पोस्ट केलेत.

खास पोस्ट

या फोटोसोबत तिने तिच्या आई-बाबांसाठी खास पोस्ट सुद्धा लिहली आहे. 'कुटुंबासोबतच्या सुट्टा एखाद्या सिनेमासारख्याच असतात' असं तिनं म्हटलय.

धमाल

या ट्रीपमध्ये पिळगांवकर कुटुंबियांनी फुल्ल ऑन धमाल केल्याचं पहायला मिळतय. बोटिंगसह सायकलिंगचा सुद्धा त्यांनी आनंद घेतलाय.

व्हायरल

सध्या सोशल मीडियावर पिळगांवकर कुटुबियांचा फोटो मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत.

