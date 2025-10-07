'मराठी भाषा असली तरी विचार उर्दूमध्ये करतो' सचिन पिळगावकर म्हणाले, 'झोपत पण मी..'

Apurva Kulkarni
अभिनेता सचिन पिळगावकर यांनी आपल्या करिअरमध्ये अनेक प्रकारचे अभिनय केले. हिंदी मराठी मनोरंजन क्षेत्रात त्यांनी आपल्या अभिनयाची छाप पाडली.
SACHIN PILGAONKAR’S LOVE FOR URDU
esakal
सचिन पिळगावकर यांनी अभिनयासह , निर्माती, दिग्दर्शनामध्ये आपलं अस्तित्व निर्माण केलं. त्यांना महागुरु या नावाचे सुद्धा ओळखलं जातं.
दरम्यान सचिन पिळगावकर यांचं एक वक्तव्य चर्चेत आलं आहे. यात त्यांनी 'मला कधीही झोपेतून उठवला तरी मी उर्दू बोलतो' असं ते म्हणालेत.
तसंच जेव्हा ते बाल कलाकार होते तेव्हा मीना कुमारी यांनी त्यांना उर्दूचे धडे दिल्याचं ते बहार ए उर्दू या कार्यक्रमात बोलताना म्हणाले.
सचिन पिळगावकर म्हणाले की, 'माझी मातृभाषा ही मराठी आहे. परंतु मी विचार नेहमी उर्दू भाषेमध्येच करतो.'
'जेव्हा मला रात्री ३ वाजता कोणी उठवतं तेव्हा मी उर्दू बोलत उठतो. तसंच उर्दू बोलतच झोपतो.' असं ते कार्यक्रमात बोलताना म्हणालेत.
त्यांनी या कार्यक्रमात उर्दू एकणं अवडत असल्याचं म्हटलंय. तसंच माझ्या बायकोला सुद्धा उर्दू आवडत असल्याचं ते कार्यक्रमात बोलताना म्हणालेत.
