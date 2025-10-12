सचिन तेंडुलकरने लाडक्या लेकीला दिल्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा, म्हणाला...

Pranali Kodre

सारा तेंडुलकरचा वाढदिवस

मास्टर - ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरची मुलगी सारा तेंडुलकरचा १२ ऑक्टोबर रोजी वाढदिवस असतो.

Sachin Tendulkar Wish Daughter Sara

|

Instagram

२८ वा वाढदिवस

१२ ऑक्टोबर १९९७ साली जन्मलेल्या साराने नुकताच तिचा २८ वा वाढदिवस साजरा केला.

Sachin Tendulkar Wish Daughter Sara

|

Instagram

शुभेच्छांचा वर्षाव

साराला अनेकांनी वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.

Sachin Tendulkar Wish Daughter Sara

|

Instagram

सचिन तेंडुलकरच्या खास शुभेच्छा

यातही तिचे बाबा म्हणजेच सचिन तेंडुलकरने दिलेल्या शुभेच्छांनी सर्वांचे लक्ष वेधले.

Sachin Tendulkar Wish Daughter Sara

|

Instagram

फोटो

सचिन तेंडुलकरने सारासोबतचे तिच्या लहानपणीचे फोटोही शेअर केले आहेत.

Sachin Tendulkar Wish Daughter Sara

|

Instagram

तुझा नेहमीच अभिमान...

तसेच सचिनने वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देताना लिहिले, 'आपल्या एकत्र असण्यापासून ते तुझ्या मोठ्या स्वप्नांपर्यंत, सारा तुझा नेहमीच अभिमान आम्हाला वाटला आहे. वाढदिवसाच्या शुभेच्छा! नेहमीच तेजाने उजळत राहा.'

Sachin Tendulkar Wish Daughter Sara

|

Instagram

अर्जुन तेंडुलकरकडूनही शुभेच्छा

दरम्यान, साराचा भाऊ अर्जुन तेंडुलकरनेही तिच्यासोबत खास फोटो शेअर करत तिला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.

Sachin Tendulkar Wish Daughter Sara

|

Instagram

नवा बिझनेस

'सचिन तेंडुलकर फाऊंडेशन'ची डायरेक्टर असलेल्या साराने काही दिवसांपूर्वीच स्वतःची पिलाटेस एकेडमी सुरू केली आहे. या माध्यमातून ती फिटनेस ट्रेनिंग देते.

Sachin Tendulkar Wish Daughter Sara

|

Instagram

कॅप्टन गिलचे ५ वे शतक अन् विराट कोहलीशी बरोबरी

Shubman Gill

|

Sakal

येथे क्लिक करा