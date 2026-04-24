१०० शतकं तर सोडा… सचिनचे हे रेकॉर्ड्स मोडणं अशक्यच?

वनडेमध्ये पहिल्यांदा २०० धावा करणारा फलंदाज म्हणजे सचिन तेंडुलकर आहे.

मॅन ऑफ द मॅच’

७६ वेळा ‘मॅन ऑफ द मॅच’ जिंकण्याचा विक्रम देखील सचिनच्या नावावर आहे. हा विक्रम कोणत्याही ‘मॅन ऑफ द मॅच’ जिंकण्याच्या रेकॉर्डपेक्षा जास्त आहे.

वर्ल्ड कप

वर्ल्ड कपमध्ये २,२७८ धावांचा विक्रम करण्याचा कारनामा देखील सचिनच्या नावावर आहे.

अर्धशतकांचा विक्रम

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये १६४ अर्धशतकांचा विक्रम देखील सचिनच्या नावावर आहे.

५१ शतके

कसोटीत ५१ शतकांचा विक्रम सचिनच्या नावावर आहे.

धावा

१९९८ मध्ये एका वर्षात १,८९४ वनडे धावा करण्याचा विक्रम करणारा खेळाडू म्हणजे सचिन तेंडुलकर आहे. हा रेकॉर्ड देखील त्याच्या नावावर आहे.

६६४ आंतरराष्ट्रीय सामने

६६४ आंतरराष्ट्रीय सामने खेळण्याचा विक्रमही सचिननेच केला आहे.

२०० कसोटी सामने

२०० कसोटी सामने खेळणारा सचिन हा जगातील एकमेव क्रिकेटपटू आहे.

सर्वाधिक धावा

कसोटी आणि वनडे मिळून ३४,३५७ धावांचा सर्वाधिक रन्सचा विक्रम सचिनच्या नावावर आहे.

१०० शतकांचा विक्रम

सचिनचे १०० आंतरराष्ट्रीय शतकांचा विक्रम आहे, जो आजही कोणी मोडू शकलेलं नाही.

फक्त धोनी नाही, तर CSK साठी 'या' खेळाडूंनी केली विकेटकिपिंग

Ms. Dhoni

|

esakal

येथे क्लिक करा