१०० शतकं तर सोडा… सचिनचे हे रेकॉर्ड्स मोडणं अशक्यच?

सकाळ डिजिटल टीम
वनडेमध्ये पहिल्यांदा २०० धावा करणारा फलंदाज म्हणजे सचिन तेंडुलकर आहे.
Sachin Tendulkar Records
esakal
७६ वेळा ‘मॅन ऑफ द मॅच’ जिंकण्याचा विक्रम देखील सचिनच्या नावावर आहे. हा विक्रम कोणत्याही ‘मॅन ऑफ द मॅच’ जिंकण्याच्या रेकॉर्डपेक्षा जास्त आहे.
वर्ल्ड कपमध्ये २,२७८ धावांचा विक्रम करण्याचा कारनामा देखील सचिनच्या नावावर आहे.
आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये १६४ अर्धशतकांचा विक्रम देखील सचिनच्या नावावर आहे.
कसोटीत ५१ शतकांचा विक्रम सचिनच्या नावावर आहे.
१९९८ मध्ये एका वर्षात १,८९४ वनडे धावा करण्याचा विक्रम करणारा खेळाडू म्हणजे सचिन तेंडुलकर आहे. हा रेकॉर्ड देखील त्याच्या नावावर आहे.
६६४ आंतरराष्ट्रीय सामने खेळण्याचा विक्रमही सचिननेच केला आहे.
२०० कसोटी सामने खेळणारा सचिन हा जगातील एकमेव क्रिकेटपटू आहे.
कसोटी आणि वनडे मिळून ३४,३५७ धावांचा सर्वाधिक रन्सचा विक्रम सचिनच्या नावावर आहे.
सचिनचे १०० आंतरराष्ट्रीय शतकांचा विक्रम आहे, जो आजही कोणी मोडू शकलेलं नाही.
Ms. Dhoni
