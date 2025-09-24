अर्जुन तेंडुलकरला सचिनकडून वाढदिवसाच्या खास शुभेच्छा, 'आमचा मुलगा म्हणून...'

Pranali Kodre
अर्जुन तेंडुलकरचा २४ सप्टेंबर रोजी २६ वा वाढदिवस होता.
Sachin Tendulkar’s Birthday Wish for Son Arjun
त्याच्या वाढदिवसानिमित्त अनेकांनी त्याला शुभेच्छा दिल्या आहेत.
अर्जुनचे वडील आणि भारताचा महान फलंदाज सचिन तेंडुलकरनेही त्याला खास शुभेच्छा दिल्या आहेत.
सचिनने लिहिले की 'तू आमचा मुलगा आहेस, यासाठी आम्ही नशीबवान आहोत. एक उत्तम व्यक्ती म्हणून तुला घडताना पाहून आनंद वाटतो. आम्हाला तुझा खूप अभिमान आहे. अर्जुन, वाढदिवसाच्या शुभेच्छा.'
याशिवाय अर्जुनला बहिण सारानेही वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. तिने त्याच्यासोबतचे काही फोटो शेअर केले आहेत.
अर्जुनसाठी हा वाढदिवस खास आहे. कारण काही महिन्यांपूर्वीच त्याचा साखरपूडा सानिया चंडोकसोबत झाला आहे.
अर्जुन सध्या गोव्याच्या संघाकडून देशांतर्गत क्रिकेट खेळतो. तो रणजी ट्ऱॉफीमध्येही गोव्याचे प्रतिनिधित्व करेल.
