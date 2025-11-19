पानिपतच्या राखेतून कोण उभं राहिलं होतं? सदाशिवराव भाऊ… की कोणी दुसरंच कोणी?

Sandip Kapde

ओळख

पानिपतच्या युद्धानंतर एका सुखनिधान नावाच्या व्यक्तीने स्वतःला सदाशिवराव भाऊ असल्याचे भासवले.

Sadashivrao Bhau

|

esakal

गोंधळ

या तोतयाच्या दाव्यामुळे पुण्यात आणि पेशव्यांच्या घराण्यात मोठा संभ्रम निर्माण झाला.

Sadashivrao Bhau

|

esakal

चौकशी

माधवराव पेशव्यांनी त्याची सखोल चौकशी करून तो खोटा असल्याचे सिद्ध केले.

Sadashivrao Bhau

|

esakal

कैद

तोतयाला नंतर रत्नागिरीच्या किल्ल्यात कैद करण्यात आले.

Sadashivrao Bhau

|

esakal

संधी

मराठा राज्यातील गोंधळाचा फायदा घेत तोतयाने पुन्हा हालचाली सुरू केल्या.

Sadashivrao Bhau

|

esakal

पळ

18 फेब्रुवारी 1775 रोजी त्याने किल्लेदाराला फितूर करून स्वतःची सुटका केली.

Sadashivrao Bhau

|

esakal

बंड

सुटकेनंतर त्याने कोकणात फौज जमवून मोठे बंड उभारले.

Sadashivrao Bhau

|

esakal

कारस्थान

तोतया आणि रघुनाथराव यांच्यात पत्रव्यवहार होऊन काही कारस्थाने रचली जात होती.

Sadashivrao Bhau

|

esakal

मोहीम

बारभाईंनी बंड मोडण्यासाठी महादजी शिंदे आणि भीवराव पानसे यांना कोकणात पाठवले.

Sadashivrao Bhau

|

esakal

पराभव

27 ऑक्टोबर 1775 रोजी बोरघाटात तोतयाच्या फौजेचा पराभव झाला.

Sadashivrao Bhau

|

esakal

पकड

मुंबईकर इंग्रजांकडे पळताना रघुजी आंग्रे यांनी त्याला पकडून महादजी शिंदेंकडे सुपूर्द केले.

Sadashivrao Bhau

|

esakal

न्याय

पुण्यात मुख्य न्यायाधीश रामशास्त्री प्रभुणे व इतर विद्वानांनी त्याच्यावर खटला चालवला.

Sadashivrao Bhau

|

esakal

कबुली

चौकशीत त्याने आणि त्याच्या साथीदाराने कनोजी ब्राह्मण असल्याची कबुली दिली.

Sadashivrao Bhau

|

esakal

शिक्षा

गुन्हा सिद्ध झाल्याने 18 डिसेंबर 1776 रोजी त्याला पुण्यात मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली गेली.

Sadashivrao Bhau

|

esakal

परिणाम

या प्रकरणात सामील असणाऱ्या इतरांना देखील कठोर शिक्षा देण्यात आली.

Sadashivrao Bhau

|

esakal

पेशवा ज्याला कलावंतीणीच्या नाच गाण्याची चीड होती

Madhavrao Peshwa

|

esakal

येथे क्लिक करा