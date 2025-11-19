पानिपतच्या राखेतून कोण उभं राहिलं होतं? सदाशिवराव भाऊ… की कोणी दुसरंच कोणी?

Sandip Kapde
पानिपतच्या युद्धानंतर एका सुखनिधान नावाच्या व्यक्तीने स्वतःला सदाशिवराव भाऊ असल्याचे भासवले.
या तोतयाच्या दाव्यामुळे पुण्यात आणि पेशव्यांच्या घराण्यात मोठा संभ्रम निर्माण झाला.
माधवराव पेशव्यांनी त्याची सखोल चौकशी करून तो खोटा असल्याचे सिद्ध केले.
तोतयाला नंतर रत्नागिरीच्या किल्ल्यात कैद करण्यात आले.
मराठा राज्यातील गोंधळाचा फायदा घेत तोतयाने पुन्हा हालचाली सुरू केल्या.
18 फेब्रुवारी 1775 रोजी त्याने किल्लेदाराला फितूर करून स्वतःची सुटका केली.
सुटकेनंतर त्याने कोकणात फौज जमवून मोठे बंड उभारले.
तोतया आणि रघुनाथराव यांच्यात पत्रव्यवहार होऊन काही कारस्थाने रचली जात होती.
बारभाईंनी बंड मोडण्यासाठी महादजी शिंदे आणि भीवराव पानसे यांना कोकणात पाठवले.
27 ऑक्टोबर 1775 रोजी बोरघाटात तोतयाच्या फौजेचा पराभव झाला.
मुंबईकर इंग्रजांकडे पळताना रघुजी आंग्रे यांनी त्याला पकडून महादजी शिंदेंकडे सुपूर्द केले.
पुण्यात मुख्य न्यायाधीश रामशास्त्री प्रभुणे व इतर विद्वानांनी त्याच्यावर खटला चालवला.
चौकशीत त्याने आणि त्याच्या साथीदाराने कनोजी ब्राह्मण असल्याची कबुली दिली.
गुन्हा सिद्ध झाल्याने 18 डिसेंबर 1776 रोजी त्याला पुण्यात मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली गेली.
या प्रकरणात सामील असणाऱ्या इतरांना देखील कठोर शिक्षा देण्यात आली.
