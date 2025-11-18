पेशवा ज्याला कलावंतीणीच्या नाच गाण्याची चीड होती

Sandip Kapde
माधवराव पेशवे अतिशय कडक आणि नियमप्रिय स्वभावाचे होते.
पानिपत युद्धानंतर अल्पावधीतच नानासाहेब पेशव्यांच्या निधनामुळे माधवरावांवर राज्यकारभाराची जबाबदारी आली.
अतिशय शीघ्रकोपी असले तरी माधवरावांचे चारित्र्य पूर्णतः शुद्ध आणि निष्कलंक होते.
लहान वयातही त्यांनी पेशवाई अत्यंत नियोजनबद्ध आणि काटेकोरपणे चालवली.
दरबारात कोणाशीही हसणे-मस्करी करणे योग्य नसल्याची सक्त ताकीद दिली होती.
नाना पुरंदरे यांनी बजाबांना दिलेल्या सूचनांमधून दरबारातील नीती आणि शिस्त स्पष्ट होते.
राजा पालखीतून किंवा हत्तीवरून निघाल्यास काही पावले सोबत जाऊन मागे फिरावे, अशी शिष्टाचाराची अट होती.
दरबारात कोणाचीही रदबदल किंवा हस्तक्षेप करू नये, असा स्पष्ट आदेश होता.
कलावंतिणींचा नाच-गाणे, लावणी किंवा कोणतेही नाचेपण पाहणे माधवरावांना अजिबात पसंत नव्हते.
नाच-गाण्याबद्दल माधवरावांना तीव्र नावड असल्याचे नानांनी स्पष्ट लिहून ठेवले.
या सर्व सूचनांमधून माधवरावांचा शिस्तबद्ध, स्वच्छ आणि कठोर स्वभाव दिसून येतो.
पुरंदरेंनी लिहिलेल्या या आठवणींमधून माधवरावांचे चारित्र्य आणि मराठी दरबाराची संस्कृती अधिक स्पष्ट होते.
