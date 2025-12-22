बदलत्या हवामानात इम्युनिटी वाढवण्यासाठी सद्गुरूंच्या 8 नैसर्गिक टिप्स

Anushka Tapshalkar

गरम पाणी

दिवसातून 4–5 वेळा गरम पाणी प्या. त्यात कोथिंबीर, पुदिना, हळद किंवा थोडा लिंबाचा रस घालू शकता.

Lukewarm Water

|

sakal

कडुलिंबाची पाने

सकाळी उपाशीपोटी 8–12 कडुलिंबाची पाने चावून तोंडातच ठेवा. ही पाने तोंडात राहिल्याने रोगप्रतिकारक शक्ती वाढण्यास मदत होते.

Neem Leaves

|

sakal

कच्चा आवळा

एक कच्चा आवळा ठेचून त्यावर थोडे मीठ घालून चावा. तो 1–2 तास तोंडात ठेवल्यास जास्त परिणामकारक ठरतो.

Raw Amla

|

sakal

हळद

दररोज सकाळी उपाशीपोटी हळद सेवन करा. किमान एक तास काहीही न खाता हळद पोटात राहू द्या, त्यामुळे शरीराला अधिक फायदा होतो.

Turmeric

|

sakal

आवळा + मध + मिरी

आवळा मधात भिजवून त्यात ठेचलेली काळी किंवा हिरवी मिरी घाला. सकाळी उपाशीपोटी सेवन केल्यास 4–8 आठवड्यांत इम्युनिटीमध्ये फरक जाणवतो.

Amla, Honey, Black Pepper

|

sakal

कच्चा आंबा

कच्चा आंबा खाल्ल्यानेही शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती काही प्रमाणात वाढते.

Raw Mango |

sakal

विड्याची पानं

पश्चिम घाटात मिळणारी महाविल्वाची 3–5 पाने सकाळी खाल्ल्यास इम्युनिटी मजबूत होते, असे सद्गुरू सांगतात.

Vida Leaves

|

sakal

च्यवनप्राश

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी च्यवनप्राश उत्तम आहे. नियमित सेवन केल्यास शरीराची प्रतिकारशक्ती बळकट होते.

Chyavanprash

|

sakal

वात, पित्त की कफ? असा ओळखा तुमच्या शरीरातील दोष

How to Identify Doshas in Body

|

sakal

आणखी वाचा