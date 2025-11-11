विमानातील सर्वात सुरक्षित जागा कोणती?

Anushka Tapshalkar

विमान प्रवास

बऱ्याचदा लांबचा प्रवास करायचा असेल, आंतरराष्ट्रिय ट्रिप्ससाठी विमान प्रवासाने केला जातो. पण मध्यंतरी अहमदाबादमध्ये झालेल्या आणि त्यानंतर जगभरात झालेल्या हवाई अपघातांनंतर विमानातील सर्वात सुरक्षित जागा कोणती हा प्रश्न सगळ्यांनाच पडतो.

विमानातील सर्वात सुरक्षित जागा

सर्वसाधारण समजुतीच्या अगदी विरुद्ध, विमानाच्या मध्यभागातील मागच्या रांगेतील सीट सर्वात सुरक्षित मानली जाते. पण असं का?

अंधश्रद्धा नाही, विज्ञान!

हा केवळ तर्क किंवा अंधतश्रद्धा नाही, तर भौतिकशास्त्रावर आधारित सत्य आहे.

TIME मासिकाचा ३५ वर्षांचा अभ्यास

TIME मासिकाने गेल्या ३५ वर्षांतील झालेल्या विमान अपघातांचे विश्लेषण केले आणि त्याचा निष्कर्ष आश्चर्यकारक होता.

मागच्या रांगेतील सीटचा सर्व्हायवल रेट सर्वाधिक

विमानाच्या मागील तृतीयांश भागात बसलेल्या प्रवाशांचा जीव वाचण्याचा दर ६९% आढळला आहे. मध्यभागात हा दर ५६% आहे, तर समोरील भागात फक्त ४९% आहे.

कारण काय?

बहुतेक अपघातांमध्ये समोरच्या भागाला धक्का किंवा आग जास्त प्रमाणात बसते, त्यामुळे मागील भागाला कमी नुकसान होते.

‘मिडल सीट’चा फायदा

मध्यवर्ती आसनाच्या दोन्ही बाजूंना प्रवासी असतात, त्यामुळे धक्क्याचा प्रभाव कमी होतो.

पुढच्या वेळी सीट निवडताना लक्षात ठेवा!

क्लाउड व्ह्यूच्या आकर्षणापेक्षा मागच्या मिडल सीटवर बसणारा प्रवासी कदाचित विमानातील सर्वात शहाणा निर्णय घेत असतो.

