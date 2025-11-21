फक्त 5 सेकंदांची ट्रिक! असली केशर ओळखण्याचा एक्स्पर्ट फॉर्म्युला

केशर : सर्वात महागडा मसाला

केशर (Saffron) हा त्याच्या खास सुगंध, रंग आणि औषधी गुणधर्मांसाठी ओळखला जातो. मात्र, उच्च किंमतीमुळे बाजारात नकली केशर मोठ्या प्रमाणात विकले जाते.

पाणी किंवा दुधाची चाचणी

असली केशर ओळखण्याची ही सर्वात सोपी पद्धत आहे. एक-दोन धागे गरम पाणी किंवा कोमट दुधात टाका.

रंगाची वेळ

असली केशर आपला रंग हळू हळू (Gradually) सोडते. नकली केशर पाण्यात टाकल्याबरोबर त्वरित गडद लाल किंवा नारंगी रंग सोडते (कारण त्यावर कृत्रिम रंग असतो).

चव आणि वासाने ओळखा

खऱ्या केशरचा वास तीव्र, गोड आणि मधासारखा असतो. नकली केशराला कृत्रिम सुगंध असतो किंवा वास येत नाही.

चव कशी असते?

असली केशरची चव नेहमी कडू (Bitter) आणि थोड्या प्रमाणात तुरट असते. जर केशर गोड (Sweet) लागत असेल, तर ते नकली आहे, कारण त्याला साखरेच्या पाकात बुडवलेले असू शकते.

पोत आणि टेक्स्चर

खऱ्या केशराचे धागे (Threads) थोडे पिळलेले आणि स्पर्शाला खरखरीत (Slightly Rough) दिसतात. बनावट केशर गुळगुळीत आणि सरळ दिसते.

पेपर चाचणी

पांढऱ्या कागदावर केशरचे धागे ठेवून त्यावर थोडे पाणी टाका. नकली धाग्यांनी लगेच गडद लाल रंग सोडला आणि कागदावर डाग पडला, तर ते नक्कीच नकली आहे.

