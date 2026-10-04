दररोज दुधात केशर मिसळून प्यायल्याने शरीरात कोणते बदल होतात?

Yashwant Kshirsagar
केशर हा केवळ चव आणि रंग देणारा मसाला नसून आयुर्वेदानुसार एक प्रभावी औषध आहे. जागतिक स्तरावर ‘गोल्डन स्पाइस’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या महागड्या पदार्थाचे दुधात सेवन करण्याचे अद्भुत फायदे आता सर्वांना माहीत पाहिजेत.
Saffron Health Benefits
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केशरामध्ये भरपूर अँटीऑक्सिडंट्स असतात. हे शरीराला विविध रोगांशी लढण्यास मदत करतात. हळद, आले किंवा दालचिनीसोबत सेवन केल्यास परिणामकारकता आणखी वाढते.
Saffron Health Benefits
esakal
वारंवार तणाव, चिंता किंवा नैराश्य जाणवत असेल तर केशर उपयुक्त ठरते. संशोधनानुसार हे नैसर्गिकरित्या मूड सुधारते आणि मानसिक आरोग्याला चालना देते.
Saffron Health Benefits
esakal
केशर सेवनाने झोप चांगली लागते. तणाव कमी झाल्याने रात्रीची विश्रांती अधिक गुणकारी होते.
Saffron Health Benefits
esakal
केशर शरीरातील दाह (inflammation) कमी करते. हृदयाच्या पेशींचे नुकसान होण्यापासून संरक्षण करण्यास मदत करते आणि हृदयसंबंधी आरोग्य सुधारते.
Saffron Health Benefits
esakal
आयुर्वेदात केशर हा त्वचेच्या काळजीसाठी महत्त्वाचा घटक आहे. ‘कुंकुमादी’ तेलातील मुख्य घटक म्हणून तो त्वचेला चमक देतो आणि काळे डाग कमी करतो.
Saffron Health Benefits
esakal
पोट फुगणे, गॅस किंवा अपचनाचा त्रास असल्यास केशर आराम देते. त्याचे दाह-विरोधी गुणधर्म पचनसंस्थेला शांत करतात.
Saffron Health Benefits
esakal
आयुर्वेदानुसार केशर हे ऊर्जा देणारे औषध आहे. रोजच्या दुधात मिसळल्याने थकवा कमी होतो आणि शरीराला ताजेपणा मिळतो.
Saffron Health Benefits
esakal
दुधात असो वा गोड पदार्थांमध्ये, केशर प्रत्येक गोष्टीला अद्वितीय सुगंध, रंग आणि चव देतो. शेफपासून सामान्य घरापर्यंत सर्वांना आवडतो.
Saffron Health Benefits
esakal
केशर अत्यंत प्रभावी असल्याने दररोज फक्त १-२ धागे पुरेसे असतात. कोमट दूध किंवा पाण्यात मिसळून सेवन करावे. जास्त प्रमाण टाळावे.
Saffron Health Benefits
esakal
काही आरोग्य समस्या असल्यास किंवा नियमित सेवन सुरू करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला अवश्य घ्या. योग्य प्रमाणात सेवन केल्यास शरीर नक्कीच आभारी राहील!
Saffron Health Benefits
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