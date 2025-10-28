Sagargad Fort:अलिबागच्या समुद्रकिनाऱ्याजवळील 'सागरगड किल्ला' एक्सप्लोर करायला विसरू नका!

Monika Shinde

अलिबाग

अलिबागच्या समुद्रकिनाऱ्याजवळ एक ऐतिहासिक ठिकाण आहे. येथील निसर्ग, इतिहास आणि समुद्रकिनाऱ्याचा अद्वितीय अनुभव प्रत्येक ट्रेकरला आवडतो.

alibag

|

Esakal

सागरगड किल्ला रायगड

सागरगड किल्ला रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग तालुक्यात आहे. हा किल्ला प्राचीन काळी रक्षणासाठी बांधला गेला होता आणि त्याचे महत्व ऐतिहासिक आहे.

Sagaragad Fort

|

Esakal

फिरण्यासाठी उत्तम ठिकाण

किल्ला घनदाट जंगलांनी वेढलेला आहे. येथील पायवाट पायऱ्यांनी वळणदार असून ट्रेकसाठी सोपी आहे. मित्र आणि कुटुंबासोबत येण्यास उत्तम ठिकाण.Sagaragad Fort

Sagaragad Fort

|

Esakal

छोटेसे मंदिर

सागरगडच्या पायथ्याशी एक छोटेसे मंदिर आहे. येथे गणपती, महिषासुरमर्दिनी देवी आणि शिवलिंगाची मूर्ती आहे, जी भक्तांसाठी विशेष आकर्षण आहे.

Sagaragad Fort

|

Esakal

धोदाणी

किल्ल्याजवळ 'धोदाणी' धबधबा आहे. पावसाळ्यात येथील निसर्ग आणि पाण्याचा सुंदर दृश्य पाहून मन प्रसन्न होते.

Dudhsagar Falls

|

Esakal

रेल्वे स्टेशन

ट्रेकसाठी जवळचे रेल्वे स्टेशन पेण आहे. पेणहून अलिबागला जाण्यास खाजगी वाहन किंवा बसचा पर्याय उपलब्ध आहे. प्रवास सोपा आणि आरामदायक आहे.

Pen station 

|

Esakal

सुंदर नजारा दिसतो

सागरगड किल्ल्यावरून समुद्रकिनाऱ्याचा सुंदर नजारा दिसतो. येथील शांत वातावरण आणि गडाची उंची ट्रेकिंगचा अनुभव अविस्मरणीय बनवते.

Natural view 

|

Esakal

परफेक्ट डेस्टिनेशन

अलिबागमध्ये भेट दिल्यावर सागरगड किल्ला नक्की एक्सप्लोर करा. इतिहास, निसर्ग, धबधबे आणि छायाचित्रणासाठी हा एक परफेक्ट डेस्टिनेशन आहे.

Perfect Place 

|

Esakal

Wedding Tips: लग्न बजेट फ्रेंडली करायचंय? वापरा हे सोपे टिप्स

येथे क्लिक करा