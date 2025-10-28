Sagargad Fort:अलिबागच्या समुद्रकिनाऱ्याजवळील 'सागरगड किल्ला' एक्सप्लोर करायला विसरू नका!

Monika Shinde
अलिबागच्या समुद्रकिनाऱ्याजवळ एक ऐतिहासिक ठिकाण आहे. येथील निसर्ग, इतिहास आणि समुद्रकिनाऱ्याचा अद्वितीय अनुभव प्रत्येक ट्रेकरला आवडतो.
alibag
Esakal
सागरगड किल्ला रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग तालुक्यात आहे. हा किल्ला प्राचीन काळी रक्षणासाठी बांधला गेला होता आणि त्याचे महत्व ऐतिहासिक आहे.
Sagaragad Fort
Esakal
किल्ला घनदाट जंगलांनी वेढलेला आहे. येथील पायवाट पायऱ्यांनी वळणदार असून ट्रेकसाठी सोपी आहे. मित्र आणि कुटुंबासोबत येण्यास उत्तम ठिकाण.Sagaragad Fort
Sagaragad Fort
Esakal
सागरगडच्या पायथ्याशी एक छोटेसे मंदिर आहे. येथे गणपती, महिषासुरमर्दिनी देवी आणि शिवलिंगाची मूर्ती आहे, जी भक्तांसाठी विशेष आकर्षण आहे.
Sagaragad Fort
Esakal
किल्ल्याजवळ 'धोदाणी' धबधबा आहे. पावसाळ्यात येथील निसर्ग आणि पाण्याचा सुंदर दृश्य पाहून मन प्रसन्न होते.
Dudhsagar Falls
Esakal
ट्रेकसाठी जवळचे रेल्वे स्टेशन पेण आहे. पेणहून अलिबागला जाण्यास खाजगी वाहन किंवा बसचा पर्याय उपलब्ध आहे. प्रवास सोपा आणि आरामदायक आहे.
Pen station
Esakal
सागरगड किल्ल्यावरून समुद्रकिनाऱ्याचा सुंदर नजारा दिसतो. येथील शांत वातावरण आणि गडाची उंची ट्रेकिंगचा अनुभव अविस्मरणीय बनवते.
Natural view
Esakal
अलिबागमध्ये भेट दिल्यावर सागरगड किल्ला नक्की एक्सप्लोर करा. इतिहास, निसर्ग, धबधबे आणि छायाचित्रणासाठी हा एक परफेक्ट डेस्टिनेशन आहे.
Perfect Place
Esakal