विमानाच्या वेगाने धावते 'ही' अनोखी मुंगी, काय आहे 'सिल्व्हर अँट'चे रहस्य?

Yashwant Kshirsagar
या जगात अशी अनेक जीव अस्तित्वात आहे, ज्यांची वैशिष्ट्ये आजही मानवाला पूर्णपणे माहित नाहीत.
World's Fastest Ant
आज आपण अशाच एका मुंगीबद्दल चर्चा करणार आहोत एक असा जीव, ज्याचा प्रचंड वेग कोणालाही थक्क करून टाकण्यासाठी पुरेसा आहे.
वाळवंटात दुपारच्या कडक उन्हात आणि भाजून काढणाऱ्या उष्णतेत, इतर सर्व सजीव आपला जीव वाचवण्यासाठी आसरा शोधतात.
नेमक्या याच वेळी एक विशिष्ट प्रकारची मुंगी आपल्या बिळातून बाहेर पडते; ती अशा जीवांची शिकार करण्यासाठी बाहेर येते, जे उष्णतेमुळे हतबल झाले आहेत.
आपल्या अद्वितीय वैशिष्ट्यांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या या मुंगीला 'सिल्व्हर अँट' असे म्हटले जाते,हे नाव तिच्या चांदीसारख्या, लखलखणाऱ्या रूपावरून पडले आहे.
तिच्या शरीरावरील विशिष्ट प्रकारचे केस सूर्याची किरणे आणि वाळवंटातील तीव्र उष्णता या दोन्हीचेही परावर्तन करतात; ज्यामुळे या मुंगीचे शरीर थंड राहते.
हे जाणून तुम्हाला नक्कीच आश्चर्य वाटेल की, धावताना ही मुंगी एका सेकंदात ५० हून अधिक वेळा आपले पाय हलवते.
तिचा वेग इतका प्रचंड असतो की, धावत असताना तिचे सहाही पाय एकाच वेळी जमिनीपासून वर उचलले जातात.
तिच्या या अविश्वसनीय वेगामुळे, असे भासते की ही मुंगी वाळूवरून प्रत्यक्षात उडतच आहे. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, आपल्या शरीराच्या आकाराच्या तुलनेत, ही मुंगी एखाद्या विमानाइतक्या वेगाने धावू शकते.
