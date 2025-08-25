घटस्फोटानंतर सईची अशी झालेली अवस्था, म्हणाली, 'दोघांनी रडारड...'

Apurva Kulkarni

वयक्तिक आयुष्य

सई ताम्हणकर हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. परंतु सईच्या वयक्तिक आयुष्याबद्दल फार कमी लोकांना माहित आहे.

किस्सा

सईने एका मुलाखतीत तिचा घटस्फोट, आणि घटस्फोटानंतरच्या पार्टीसंदर्भात घडलेला किस्सा शेअर केला आहे.

अमेय गोसावी

सई ताम्हणकरने व्हिज्युअल आर्टिस्ट अमेय गोसावीसोबत 2013 लग्न केलं होतं. परंतु 2015मध्ये त्यांचा घटस्फोट झाला.

खूप वाईट

सईने तिच्या नात्याबद्दल सांगाताना म्हटलं की, 'मी खूप वाईट नात्यात होते. त्यातून मी बऱ्याच गोष्टी शिकले.'

ड्रिंक्स

सई म्हणाली की, 'कोर्टातील सगळी घटस्फोटाची प्रक्रिया पुर्ण झाल्यानंतर आम्ही ड्रिंक्स करायला बाहेर गेलो.'

रडारड केली

'त्यावेळी आम्ही एकमेकांना सल्ले दिले, रडारड केली. मित्रांना बोलावलं. दारु पायलो आणि वेगळे झालो.'

करिअर

सई आणि अमेय यांनी दोन वर्षातच वेगळं होण्याचा निर्णय घेतला. आता सईने करिअरकडे लक्ष केद्रिंत केलं आहे.

