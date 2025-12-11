साक्षीचा १९ वर्षांपूर्वीचा हृतिकसोबतचा Unseen फोटो! MS Dhoni च्या पत्नीची पोस्ट अन्...

Pranali Kodre
भारताचा माजी कर्णधार एमएस धोनीची पत्नी साक्षी सोशल मीडियावर बरीच सक्रिय असते.
साक्षी अनेकदा सोशल मीडियावर विविध फोटो शेअर करत असते, या बऱ्याचदा त्यांच्या घराच्या परिसरातील आणि त्यांच्या पाळीव प्राण्यांचे असतात.
पण, नुकतेच साक्षीने एक पोस्ट शेअर केली आहे, ज्यात तिने तिचे काही जूने फोटो शेअर केले आहेत.
हे फोटो २००० ते २००६ दरम्यानचे तिच्या शालेय जीवनातील आहेत. तसे तिने कॅप्शन टाकले आहे.
या फोटोंमधील एका फोटोने मात्र सर्वांचे लक्ष वेधले. या फोटोमध्ये तिच्या मैत्रीणीसह बॉलिवूड अभिनेता हृतिक रोशन दिसत आहे.
हृतिक ज्या वेशात दिसत आहे, तो त्याच्या क्रिश या चित्रपटातील वेष आहे. त्यामुळे हा फोटोही क्रिश चित्रपटाच्या शूटिंग दरम्यानचा असल्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे.
क्रिश हा चित्रपट २००६ मध्ये म्हणजेच १९ वर्षांपूर्वी प्रदर्शित झाला होता.
