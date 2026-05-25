सलमान खानचं अकाउंट खरंच हॅक झालं? नक्की काय घडलं?

Apurva Kulkarni
बॉलिवूड सुपरस्टार सलमान खानचं इन्स्टाग्राम अकाऊंट अचानक बंद झालं होतं. त्यामुळे सोशल मीडियावर त्याच्या अकाऊंटचे अनेक स्क्रीनशॉट व्हायरल झाले.
अनेक नेटकऱ्यानं सलमानचं प्रोफाइल सर्च करुनही दिसत नव्हतं. त्यामुळे त्याचं अकाऊंट हॅक झालं का अशी चर्चा रंगली.
जवळपास ३० मिनिटानंतर सलमान खानचं इन्स्टाग्राम अकाऊंट पुन्हा सुरु झालं.
परंतु अकाऊंट गायब होण्यामागे कोणता तांत्रिक बिघाड होता की, हॅकिंग होतं हे स्पष्ट व्हायचय.
सलमान खानच्या टीमकडून देखील याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती आलेली नाही.
सलमान खानच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर ७२ मिलियनहून अधिक फॉलोअर्स आहेत.
सध्या सोशल मीडियावर सलमान खानच्या अकाऊंट बंद पडल्याचे स्क्रीनशॉट मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.
