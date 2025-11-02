दबंग सलमान की किंग शाहरुख खान?

Aarti Badade

कोण आहे सुपरस्टार?

सलमान खान आणि शाहरुख खान हे दोघेही बॉलिवूडचे अत्यंत लोकप्रिय आणि यशस्वी सुपरस्टार्स असून, त्यांच्यातील 'बेस्ट' कोण यावर नेहमीच चर्चा होते.

Sakal

शाहरुख (King Khan)ची ओळख

शाहरुख खान हा त्याच्या अभिनयाच्या विविध शैलींसाठी (रोमँटिक, भावनिक, नकारात्मक) ओळखला जातो, ज्यामुळे त्याला 'किंग खान' असे म्हणतात.

Sakal

किंग खानचे यश

'डर', 'बाजीगर' आणि 'कुछ कुछ होता है' सारख्या चित्रपटांमध्ये त्याच्या बहुआयामी भूमिका लक्षवेधी ठरल्या आहेत.

Sakal

सलमान (Dabangg)चा अंदाज

सलमान खानचा अंदाज त्याच्या 'दबंग' आणि अॅक्शन-पॅक भूमिकांसाठी प्रसिद्ध आहे, त्याचे चाहते त्याला प्रेमाने 'भाई' म्हणतात.

Sakal

दबंगचे यश

'दबंग' चित्रपट मालिका, 'तेरे नाम' आणि 'वांटेड' सारख्या चित्रपटांमधील त्याच्या भूमिका प्रेक्षकांमध्ये खूप लोकप्रिय आहेत.

Sakal

तुलनात्मक निष्कर्ष

तुम्ही अभिनयाच्या विविधतेवर लक्ष केंद्रित करत असाल, तर शाहरुख खान आणि अॅक्शन स्टाईल आवडत असल्यास सलमान खान 'बेस्ट' ठरू शकतो.

Sakal

निवड तुमची!

दोघांमध्ये 'बेस्ट' कोण हे निवडणे पूर्णपणे तुमच्या वैयक्तिक आवडीवर अवलंबून आहे, कारण दोघांनीही बॉलिवूडमध्ये अफाट यश मिळवले आहे.

Sakal

ऐश्वर्या की करिना कोण आहे वरचढ

Sakal

येथे क्लिक करा