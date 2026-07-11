रोज खारे शेंगदाणे खाल्ल्यास शरीराला कोणते 12 फायदे होतात?

Saisimran Ghashi

खारे शेंगदाणे

रोज खारे शेंगदाणे खाल्ल्यास शरीराला एक दोन नाही, तर चक्क 12 फायदे मिळतात

salted peanuts health benefits

|

esakal

डोळ्यांचे आरोग्य

यामध्ये असणारे झिंक आणि व्हिटॅमिन 'ए' डोळ्यांमधील रेटिना निरोगी ठेवून दृष्टी तीक्ष्ण करण्यास मदत करतात.

Salted peanuts for Vision Protection

|

esakal

पित्ताशयातील खडे रोखणे

नियमित शेंगदाणे खाल्ल्याने शरीरातील कोलेस्ट्रॉलचे प्रमाण नियंत्रित राहते, ज्यामुळे पित्ताशयात खडे (Gallstones) होण्याचा धोका खूप कमी होतो.

Salted peanuts for Gallstone Prevention

|

esakal

केसांची वाढ आणि चकाकी

यात असलेले 'बायोटिन' (B-Vitamin) आणि अमिनो ॲसिड्स केसांना मुळापासून मजबूत करून त्यांचे गळणे थांबवतात.

Salted peanuts for Hair Growth

|

esakal

शरीराची अंतर्गत सूज कमी करणे

शेंगदाण्यातील ओलेइक ॲसिड शरीरातील जुनी आणि अंतर्गत सूज (Inflammation) कमी करण्यासाठी अत्यंत प्रभावी ठरते.

Salted peanuts for Anti-Inflammatory Effect

|

esakal

पेशींचे रक्षण

यातील 'रेझवेराट्रोल' हे शक्तिशाली अँटी-ऑक्सिडंट शरीरातील पेशींना फ्री-रॅडिकल्सच्या नुकसानीपासून वाचवून दीर्घायुष्य देते.

Salted peanuts for Cellular Health

|

esakal

चयापचय क्रिया वेगवान

यामध्ये आढळणारे कॉपर आणि मॅंगनीज हे खनिज पदार्थ शरीराची चयापचय क्रिया (Metabolism) वाढवून फॅट बर्न करण्यास मदत करतात.

Salted peanuts for Fast Metabolism

|

esakal

नसांचे आरोग्य

शेंगदाण्यातील पोटॅशियम आणि व्हिटॅमिन बी-कॉम्प्लेक्स नसांमधील रक्तप्रवाह सुरळीत ठेवून न्यूरोलॉजिकल आरोग्याला चालना देतात.

Salted peanuts for Nerve Function

|

esakal

यकृताचे संरक्षण

शेंगदाण्यातील कोलीन (Choline) नावाचे पोषक तत्व यकृतामध्ये अतिरिक्त फॅट जमा होऊ देत नाही आणि लिव्हर निरोगी ठेवते.

Salted peanuts for Liver Health

|

esakal

हार्मोन्सचे संतुलन

यातील नैसर्गिक फॅट्स आणि फायटोस्टेरॉल्स शरीरातील हार्मोन्सचे उत्पादन आणि संतुलन राखण्यास मदत करतात.

Salted peanuts for Hormonal Balance

|

esakal

टीप

हाय बीपी किंवा रक्तदाबाचा त्रास असलेल्यांनी मिठाचे प्रमाण नियंत्रित ठेवण्यासाठी खारे शेंगदाणे अति प्रमाणात खाऊ नयेत

Disclaimer

|

esakal

150 वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात लग्न कसे व्हायचे? पाहा आश्चर्यचकित करणारे 10 फोटो

maharashtra marriages 150 years photos

|

esakal

येथे क्लिक करा