रोज खारे शेंगदाणे खाल्ल्यास शरीराला कोणते 12 फायदे होतात?

Saisimran Ghashi
रोज खारे शेंगदाणे खाल्ल्यास शरीराला एक दोन नाही, तर चक्क 12 फायदे मिळतात
salted peanuts health benefits
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यामध्ये असणारे झिंक आणि व्हिटॅमिन 'ए' डोळ्यांमधील रेटिना निरोगी ठेवून दृष्टी तीक्ष्ण करण्यास मदत करतात.
Salted peanuts for Vision Protection
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नियमित शेंगदाणे खाल्ल्याने शरीरातील कोलेस्ट्रॉलचे प्रमाण नियंत्रित राहते, ज्यामुळे पित्ताशयात खडे (Gallstones) होण्याचा धोका खूप कमी होतो.
Salted peanuts for Gallstone Prevention
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यात असलेले 'बायोटिन' (B-Vitamin) आणि अमिनो ॲसिड्स केसांना मुळापासून मजबूत करून त्यांचे गळणे थांबवतात.
Salted peanuts for Hair Growth
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शेंगदाण्यातील ओलेइक ॲसिड शरीरातील जुनी आणि अंतर्गत सूज (Inflammation) कमी करण्यासाठी अत्यंत प्रभावी ठरते.
Salted peanuts for Anti-Inflammatory Effect
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यातील 'रेझवेराट्रोल' हे शक्तिशाली अँटी-ऑक्सिडंट शरीरातील पेशींना फ्री-रॅडिकल्सच्या नुकसानीपासून वाचवून दीर्घायुष्य देते.
Salted peanuts for Cellular Health
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यामध्ये आढळणारे कॉपर आणि मॅंगनीज हे खनिज पदार्थ शरीराची चयापचय क्रिया (Metabolism) वाढवून फॅट बर्न करण्यास मदत करतात.
Salted peanuts for Fast Metabolism
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शेंगदाण्यातील पोटॅशियम आणि व्हिटॅमिन बी-कॉम्प्लेक्स नसांमधील रक्तप्रवाह सुरळीत ठेवून न्यूरोलॉजिकल आरोग्याला चालना देतात.
Salted peanuts for Nerve Function
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शेंगदाण्यातील कोलीन (Choline) नावाचे पोषक तत्व यकृतामध्ये अतिरिक्त फॅट जमा होऊ देत नाही आणि लिव्हर निरोगी ठेवते.
Salted peanuts for Liver Health
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यातील नैसर्गिक फॅट्स आणि फायटोस्टेरॉल्स शरीरातील हार्मोन्सचे उत्पादन आणि संतुलन राखण्यास मदत करतात.
Salted peanuts for Hormonal Balance
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हाय बीपी किंवा रक्तदाबाचा त्रास असलेल्यांनी मिठाचे प्रमाण नियंत्रित ठेवण्यासाठी खारे शेंगदाणे अति प्रमाणात खाऊ नयेत
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