साळुंकी नर आहे की मादी? रंगरूप नव्हे, ‘या’ गोष्टींवरून लगेच ओळखा

Apurva Kulkarni

साळुंकी

काही पक्षी असे असतात ज्याचे नर-मादी प्रकार ओळखणं कठीण असतं. त्यातीलच एक म्हणजे साळुंकी

SALUNKI MALE FEMALE

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नर-मादी

साळुंकीच्या रंगावरून किंवा रुपावरून ते नर आहे की मादी हे ओळखणं कठीण असतं. कसं ओळखायचं जाणून घेऊया.

MALE FEMALE SALUNKI DIFFERENCE

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नर साळुंकी

मादीच्या तुलनेत नर साळुंकी आकाराने मोठा असतो. त्याच्या शरीराचा विस्तार लांब असतो तर पंखांचा विस्तार मोठा असतो.

SALUNKI BIRD BEHAVIOR

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मादी साळुंकी

मादी साळुंकीचा आकार लहान असतो. परंतु मादीचं वजन हे नरपेक्षा किचिंत जास्त असू शकतं.

SALUNKI NESTING HABITS

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पिवळी त्वचा

नराच्या मानेवरील किंवा डोळ्याच्या आसपासची पिवळी त्वचा यावरून नर आणि मादी साळुंकी ओळखता येते.

SALUNKI BREEDING SEASON

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घरटं बांधते

मादी साळुंकी ही घरटे बांधणे आणि अंडी उबवण्यात व्यस्त असते.

COMMON BIRD IDENTIFICATION

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आवाज मोठा

तर नर आक्रमक धाडसी आणि प्रजनन काळात मोठा आवाज काढून साळूंकीला आकर्षित करतो.

SALUNKI BREEDING BEHAVIOR

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1-2 नाहीतर तब्बल 'इतकी' वर्ष जगतात कावळे

CROW REVENGE BEHAVIO

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