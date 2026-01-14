समर-स्वानंदीची पहिली मकरसंक्रांत! तिथेही नात्यात राहणार नोकझोक? पाहा फोटो

Aarti Badade

सणासुदीची धामधूम

गोव्यातील शाही विवाहसोळ्यानंतर ‘वीण दोघातली ही तुटेना’ मालिकेत आता मकरसंक्रांतीचे उत्साही वातावरण पाहायला मिळणार आहे.

लग्नानंतरची पहिली संक्रांत

स्वानंदी-समर आणि अधिरा-रोहन यांची लग्नानंतरची ही पहिलीच मकरसंक्रांत असून सणाच्या आनंदात काही विघ्न येताना दिसत आहेत.

अधिरा-रोहनमधील दुरावा

एकीकडे सणाची तयारी सुरू असताना अधिरा आणि रोहनच्या नात्यातील दुरावा वाढत आहे, ज्यामुळे अधिरा यावेळी फारशी उत्सुक नाही.

अंशुमनचा कुटील डाव

सगळे पूजेच्या तयारीत असतानाच अंशुमनने रोहनचा अपघात घडवून आणण्याचा मोठा कट रचल्याने मालिकेत खळबळ उडाली आहे.

रोहन बेपत्ता अन् टोमणे

पूजेच्या वेळी रोहन घरी नसल्याने अर्पिता अधिराला टोमणे मारू लागते, पण स्वानंदी वेळेत रोहनला सुखरूप घेऊन घरी पोहोचते.

अपघातातून रोहन बचावला

अंशुमनच्या जाळ्यातून आणि एका मोठ्या अपघातातून रोहन सुखरूप वाचला असला तरी घरामध्ये मात्र वादाची ठिणगी पडली आहे.

आईचा गोंधळ अन् नवा वाद

पूजेच्या वेळी रोहनच्या आईने घातलेल्या गोंधळामुळे आनंदाच्या वातावरणाचे रूपांतर वादात झाले असून नवीन समस्या उभ्या राहिल्या आहेत.

समर-स्वानंदीमध्ये गैरसमज?

या घरातील गोंधळामुळे आता समर आणि स्वानंदीच्या नात्यातही गैरसमज निर्माण होणार का? हे पाहणे आगामी भागात औत्सुक्याचे ठरेल.

