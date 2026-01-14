समर-स्वानंदीची पहिली मकरसंक्रांत! तिथेही नात्यात राहणार नोकझोक? पाहा फोटो

Aarti Badade
गोव्यातील शाही विवाहसोळ्यानंतर ‘वीण दोघातली ही तुटेना’ मालिकेत आता मकरसंक्रांतीचे उत्साही वातावरण पाहायला मिळणार आहे.
Samar-Swanandi’s First Sankranti
Sakal
स्वानंदी-समर आणि अधिरा-रोहन यांची लग्नानंतरची ही पहिलीच मकरसंक्रांत असून सणाच्या आनंदात काही विघ्न येताना दिसत आहेत.
Samar-Swanandi’s First Sankranti
Sakal
एकीकडे सणाची तयारी सुरू असताना अधिरा आणि रोहनच्या नात्यातील दुरावा वाढत आहे, ज्यामुळे अधिरा यावेळी फारशी उत्सुक नाही.
Samar-Swanandi’s First Sankranti
Sakal
सगळे पूजेच्या तयारीत असतानाच अंशुमनने रोहनचा अपघात घडवून आणण्याचा मोठा कट रचल्याने मालिकेत खळबळ उडाली आहे.
Samar-Swanandi’s First Sankranti
Sakal
पूजेच्या वेळी रोहन घरी नसल्याने अर्पिता अधिराला टोमणे मारू लागते, पण स्वानंदी वेळेत रोहनला सुखरूप घेऊन घरी पोहोचते.
Samar-Swanandi’s First Sankranti
Sakal
अंशुमनच्या जाळ्यातून आणि एका मोठ्या अपघातातून रोहन सुखरूप वाचला असला तरी घरामध्ये मात्र वादाची ठिणगी पडली आहे.
Samar-Swanandi’s First Sankranti
Sakal
पूजेच्या वेळी रोहनच्या आईने घातलेल्या गोंधळामुळे आनंदाच्या वातावरणाचे रूपांतर वादात झाले असून नवीन समस्या उभ्या राहिल्या आहेत.
Samar-Swanandi’s First Sankranti
Sakal
या घरातील गोंधळामुळे आता समर आणि स्वानंदीच्या नात्यातही गैरसमज निर्माण होणार का? हे पाहणे आगामी भागात औत्सुक्याचे ठरेल.
Samar-Swanandi’s First Sankranti
Sakal
Gulab Jaam Recipe
sakal