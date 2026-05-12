Samsung Discount : S25 Ultra सह अनेक मोबाईवर ५० % ऑफ, सॅमसंगची नवी ऑफर

Sandeep Shirguppe

Samsung स्मार्टफोन

Samsung आता अधिकृत प्रमाणित रिफर्बिश्ड फ्लॅगशिप स्मार्टफोन्स कमी किमतीत विकणार आहे.

Samsung Discount S25 Ultra

|

esakal

रिफर्बिश्ड फोन

रिफर्बिश्ड फोनसोबत नवीन फोनप्रमाणेच १ वर्षाची कंपनी वॉरंटी दिली जाणार आहे.

Samsung Discount S25 Ultra

|

esakal

मॉडेल्स

Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Ultra, Samsung Galaxy A56 5G आणि Samsung Galaxy A36 5G ही मॉडेल्स उपलब्ध होतील.

Samsung Discount S25 Ultra

|

esakal

S25 Ultra मोठी ऑफर

Samsung Galaxy S25 Ultra चा रिफर्बिश्ड व्हर्जन 97,499 रुपयांत, म्हणजे नव्या फोनपेक्षा खूपच स्वस्त मिळणार आहे.

Samsung Discount S25 Ultra

|

esakal

टेस्टींग होणार

प्रत्येक फोनवर 147 पॉइंट क्वालिटी टेस्ट करून दोषी भाग मूळ पार्ट्सने बदलले जातील.

Samsung Discount S25 Ultra

|

esakal

फोनमध्ये नवीन बॅटरी

फोनमध्ये नवीन बॅटरी, नवीन IMEI नंबर आणि लेटेस्ट सॉफ्टवेअर अपडेट आधीपासून इंस्टॉल असेल.

Samsung Discount S25 Ultra

|

esakal

Galaxy AI

या उपक्रमामुळे ग्राहकांना Galaxy AI, प्रीमियम कॅमेरा आणि दमदार प्रोसेसर कमी किमतीत मिळणार आहेत.

Samsung Discount S25 Ultra

|

esakal

ई-कचरा कमी करण्यास मदत

हा निर्णय ई-कचरा कमी करण्यास मदत करणारा असला तरी किंमतीतील कमी फरकामुळे काही ग्राहकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

Samsung Discount S25 Ultra

|

esakal

आणखी पाहा...