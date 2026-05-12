NEET घेणारी NTA नेमकी काय आहे? कोणत्या मोठ्या परीक्षा घेते ही संस्था?

Vinod Dengale

NEET-JEE परीक्षा

देशातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या करीयरचा निर्णय घेणाऱ्या NEET-JEE सारख्या मोठ्या परीक्षा कोण घेत माहितेय का?

NTA

त्याच उत्तर आहे NTA. NTA ची स्थापना 2018 मध्ये करण्यात आली  होती.

काय आहे NTA?

NTA म्हणजे National Testing Agency. ही भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाअंतर्गत काम करणारी परीक्षा संस्था आहे.

उद्देश काय?

या संस्थेच्या स्थापनेमागचा उद्देश म्हणजे देशभरातील प्रवेश परीक्षा अधिक पारदर्शक आणि एकसमान पद्धतीने घेता याव्यात.

कोणत्या परीक्षा घेते?

आज भारतातील सर्वात मोठ्या प्रवेश परीक्षा NTA घेते. यात NEET UG, JEE Main, CUET, UGC NET, CMAT आणि GPAT यांचा समावेश आहे.

पेपर लीक

या मोठ्या परीक्षा घेत असली तरी अनेकदा पेपर लीक वरून या संस्थेवर अनेक प्रश्नही उपस्थित झाले आहेत.

नीट 2026 रद्द

यातच आता पेपर लीकमुळे UG NEET 2026 रद्द झाल्यामुळे ही संस्था चर्चेत आली आहे.

'एसी'चं कूलिंग टनामध्ये का मोजलं जातं?

हेही वाचा